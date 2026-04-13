헬륨·브롬도 공급 불안…K반도체·의약품 긴장

중동 의존도 헬륨 65%·브롬 98%

“헬륨 미국산으로… 6월까지 안정”

구윤철 “글로벌 공급망 다변화”

2026-04-14 4면

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미국·이란 전쟁이 초래한 호르무즈 해협의 통항 차질이 원유를 넘어 반도체 생산에 필수 소재인 헬륨과 브롬으로까지 번지고 있다. 한국의 주력 산업인 첨단 제조 공정 전반이 마비될 우려가 커지면서 공급망 다변화 전략이 시급하다는 분석이다.한국무역협회가 13일 발표한 ‘중동 지정학 리스크 확대에 따른 산업 공급망 핵심 품목 영향 분석’ 보고서에 따르면 중동 리스크 장기화 시 에너지 가격 상승보다 산업 소재 공급에서 공급망 충격이 먼저 발생할 것으로 분석됐다. 보고서는 “원유와 나프타(플라스틱·섬유의 기초원료) 외에도 헬륨, 브롬 수급의 중동 의존도가 높아 공급 차질 시 반도체·전자·의약품 등 한국 주력 산업에 직접적인 영향을 미칠 가능성이 크다”고 우려했다.천연가스 처리 과정의 부산물로 추출되는 헬륨은 주로 반도체, 디스플레이 공정상 냉각재로 쓰인다. 지난해 수입량의 64.7%를 카타르에 의존했다. 전 세계 헬륨 공급의 30% 이상을 카타르가 맡고 있는데 최근 이란의 드론 공격으로 최대 헬륨 산업단지가 가동을 멈추면서 공급망에 비상이 걸렸다.반도체 미세 회로를 깎아내는 식각 공정의 핵심 소재인 브롬도 수급 차질이 예상된다. 수입량의 97.5%를 분쟁 당사국인 이스라엘에 기대고 있어서다. 난연제와 의약품의 원료로도 쓰이는 브롬은 반도체 공정에선 대체가 사실상 불가능하다. 이 외에도 사우디아라비아(38.6%) 의존도가 높은 암모니아 역시 중동 리스크 영향권 내에 있다.진실 무역협회 선임연구위원은 “이번 충격은 산지 집중과 해상 병목이 결합한 구조적 공급 충격”이라며 “단순 수입선 다변화를 넘어 평시 확보와 비상시 공급이 결합된 조달 체계 구축을 검토해야 한다”고 분석했다.정부는 당장 공급 차질은 없다며 낙관론을 폈다. 김정관 산업통상부 장관은 “헬륨은 미국산으로 대체해 6월 말까지 반도체 공장이 설 일이 없고, 나프타는 가동률이 4~5월 80% 수준까지 올라간다”고 밝혔다. 하지만 이런 정부의 설명은 현재 재고에 ‘시한’이 있다는 의미여서 오히려 시급성을 자인하는 것으로 해석된다.구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 이날 대외경제장관회의에서 “자유무역협정(FTA) 지도를 신남방·중남미·아프리카 등 신흥시장으로 촘촘히 확대해 글로벌 공급망을 다변화하겠다”고 강조했다. 특히 정부는 핵심 광물 등을 보유한 국가에 대외경제협력기금(EDCF) 지원을 늘려 공급망 확보에 기여하겠다는 방침도 밝혔다.세종 박은서·강주리 기자