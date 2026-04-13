경제 [속보] 4월 1~10일 수출 252억달러…반도체 86억달러 ‘역대 최대’ 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/2026/04/13/20260413500014 URL 복사 댓글 0 한지은 기자 수정 2026-04-13 09:07 입력 2026-04-13 09:02 이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령이 11일(현지시간) 대체 관세 부과를 위해 한국 등 무역 상대국에 대해 무역법 301조 조사에 착수했다고 밝혔다. 사진은 12일 경기 평택항 부두에 주차된 수출용 차량. 2026.3.12 이지훈 기자 세종 한지은 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 기사에서 실제 뉴스 내용이 제공되었는가? 예 아니오