한 척도 못 나왔다… 한국 선박 호르무즈 장기 고립 우려

원유 운반선 9척 등 26척 계속 묶여

해운사 “안전 확보 전 운항 불가”

정부 “이란, 공격 안 한다고 밝혀야”

공해상 통행료 징수 확산 우려도

이미지 확대 호르무즈 해협 인근에 정박해 있는 화물선의 모습. 로이터 연합뉴스

2026-04-13 4면

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미국과 이란의 2주 휴전에도 호르무즈 해협이 정상화되지 않으면서 현지에 갇혀 있는 국내 선박의 귀환에 난항이 예상된다. 파키스탄 중재로 열린 미국과 이란의 첫 대면 협상이 결렬된 데다 이란 정부가 제한적 항행만 허용함에 따라 휴전 기간 내에 해협을 벗어나지 못하면 장기간 고립이 불가피하다는 우려도 커졌다.12일 해양수산부에 따르면 현재 호르무즈 해협에서 대기 중인 한국 선박은 26척, 선원은 총 169명이다. 원유 운반선 9척, 석유제품 운반선 8척, 벌크선 5척, LNG·LPG 운반선 2척, 컨테이너선 1척, 자동차 운반선 1척 등이다. 모든 선박은 제품 선적과 보급품 충당 등 항해 준비를 마치고 계류 중이다.정부는 운항 자제 권고를 유지한 상태로 호르무즈 해협 통과와 관련해 이란과 구체적인 통항 절차 등을 협의 중이다. 국내 선사들도 안전 확보 시 곧바로 호르무즈 해협을 빠져나올 계획이다.하지만 이란 정부는 해협 통제권을 움켜쥐고 제한적인 항행만 허용할 방침이다. 영국 파이낸셜타임스(FT)와 로이터 통신 등에 따르면 휴전 이후 호르무즈 해협을 통과한 선박은 약 15척에 불과하다. 이란은 통과 선박을 1일 15척 수준으로 제한하겠다고 밝혔다. 전쟁 이전 호르무즈 해협의 하루 평균 통행량인 130~140척에 비하면 10분의1 수준이다.향후 미국·이란 간 협상은 계속될 전망이지만, 만일 진전이 없으면 일부 선박은 해협을 못 빠져나올 우려도 있다. 특히 해협 통과를 기다리는 선박만 2000여척에 달해 이란이 전향적으로 문을 열어도 하루 140척씩 15일은 걸려야 모든 배가 빠져나올 수 있다.선사들은 배를 움직이려면 확실한 안전 보장이 먼저라는 입장이다. 해운업계 관계자는 “통항을 하지 말라는 권고가 그대로인 상황에서 외교적 부담과 선원의 안전을 담보로 누가 나올 수 있겠나”라며 “정부가 나와도 된다는 사인을 주기 전에는 힘들다”고 밝혔다. 해양수산부 관계자는 “이란 측에서 한국 선박이 지나가도 공격하지 않겠다는 수준의 메시지가 나와야 선사들이 운항을 결정할 수 있을 것으로 보인다. 선사들과 정보를 실시간으로 공유하고 있다”고 설명했다.업계에서는 이란의 통행료 징수가 다른 공해로 확산할 가능성을 우려하고 있다. 이란은 호르무즈를 통과하는 배들에 배럴당 1달러, 대형 유조선에는 최대 200만 달러(약 30억원)의 통행료를 부과하는 방안을 추진하고 있다. 정유업계 관계자는 “호르무즈에 통행료가 생기면 다른 공해도 소유권을 주장할 수 있다. 이런 비용은 결국 기업 부담”이라고 말했다.서울 김지예·세종 김중래 기자