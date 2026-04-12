삼성 노조 “성과급 40조”…배당 4배 달해

노조, 성과급으로 영업익 15% 재원 요구
작년 주주배당의 4배 규모, 주주들 ‘답답’
지난 1분기 57조 2000억원의 역대 최대 실적을 올린 삼성전자가 노조의 성과급 요구로 내홍을 겪고 있다. 노조는 영업이익의 15%를 성과급으로 요구했는데, 연간 영업이익이 실제 300조원에 이른다면 약 45조원에 해당한다.
12일 업계에 따르면, 삼성전자가 지난 7일 1분기 잠정실적을 발표하자 노조는 연간 반도체 영업이익을 270조원으로 가정하고 40조 5000억원을 성과급 재원으로 마련해야 한다고 주장했다. 이는 지난해 주주 배당으로 사용한 재원의 약 4배에 달한다. 연구개발(R＆D)과 투자 확대를 위한 재원 마련에도 제동이 걸릴 수 있다는 전망이 나온다.
주주들의 반응은 부정적이다. 삼성전자는 지난해 특별 배당까지 주주들에게 약 11조 1000억원의 배당을 실시했다. 노조 요구안대로라면 지난해 400만 주주가 받은 배당의 약 4배를 7만 7000여명의 반도체 직원들이 성과급으로 받게 된다. 특히 노조가 요구한 영업이익의 15%는 지난해 삼성전자가 R＆D에 투자한 액수(37조 7000억원)보다 많다.
삼성전자의 영업이익 중 90% 이상이 반도체 사업을 담당하는 디바이스솔루션(DS)부문에서 나오는 상황에서 가전·TV·스마트폰 사업을 맡고 있는 DX부문 직원들의 상대적 박탈감도 우려된다. 삼성전자 과반 노조인 초기업노조의 가입자 7만여명 중 DS부문 소속이 5만 5000여명으로 전체의 약 80%를 차지한다.
지난달 말 교섭 중단을 선언한 노조는 오는 23일 평택캠퍼스에서 결의대회를 열고 이후에도 협상이 타결되지 않으면 5월 21일부터 6월 7일까지 총파업을 실행할 계획이다.
장진복 기자
작년 주주배당의 4배 규모, 주주들 ‘답답’
지난 1분기 57조 2000억원의 역대 최대 실적을 올린 삼성전자가 노조의 성과급 요구로 내홍을 겪고 있다. 노조는 영업이익의 15%를 성과급으로 요구했는데, 연간 영업이익이 실제 300조원에 이른다면 약 45조원에 해당한다.
12일 업계에 따르면, 삼성전자가 지난 7일 1분기 잠정실적을 발표하자 노조는 연간 반도체 영업이익을 270조원으로 가정하고 40조 5000억원을 성과급 재원으로 마련해야 한다고 주장했다. 이는 지난해 주주 배당으로 사용한 재원의 약 4배에 달한다. 연구개발(R＆D)과 투자 확대를 위한 재원 마련에도 제동이 걸릴 수 있다는 전망이 나온다.
주주들의 반응은 부정적이다. 삼성전자는 지난해 특별 배당까지 주주들에게 약 11조 1000억원의 배당을 실시했다. 노조 요구안대로라면 지난해 400만 주주가 받은 배당의 약 4배를 7만 7000여명의 반도체 직원들이 성과급으로 받게 된다. 특히 노조가 요구한 영업이익의 15%는 지난해 삼성전자가 R＆D에 투자한 액수(37조 7000억원)보다 많다.
삼성전자의 영업이익 중 90% 이상이 반도체 사업을 담당하는 디바이스솔루션(DS)부문에서 나오는 상황에서 가전·TV·스마트폰 사업을 맡고 있는 DX부문 직원들의 상대적 박탈감도 우려된다. 삼성전자 과반 노조인 초기업노조의 가입자 7만여명 중 DS부문 소속이 5만 5000여명으로 전체의 약 80%를 차지한다.
지난달 말 교섭 중단을 선언한 노조는 오는 23일 평택캠퍼스에서 결의대회를 열고 이후에도 협상이 타결되지 않으면 5월 21일부터 6월 7일까지 총파업을 실행할 계획이다.
장진복 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
삼성전자 노조가 요구한 성과급 재원은 영업이익의 몇 %인가?