렉스필, 홍진주 프로와 조인식 체결…프리미엄 수면으로 경기력 지원 강화

이미지 확대 KLPGA 홍진주 프로가 3월 30일 렉스필 본사에서 열린 공식 조인식에 참석해 렉스필 브랜드 로고 앞에서 포즈를 취하고 있다.(사진=렉스필)

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프리미엄 침대 브랜드 렉스필(REXFEEL)이 KLPGA 투어의 ‘베테랑’ 홍진주 프로와 공식 후원 계약을 체결하고, 투어 활동 지원을 본격화한다고 밝혔다.지난달 30일 렉스필 본사에서 열린 조인식에는 브랜드 관계자들과 홍진주 프로가 참석해 파트너십을 공식화했다. 행사는 기념 촬영, 제품 체험, 브랜드 소개 및 향후 활동 계획 공유 등으로 구성됐다. 특히 홍 프로는 렉스필의 프리미엄 제품을 직접 체험하며 컨디션 관리에 있어 수면이 가지는 중요성에 깊이 공감하는 모습을 보였다.렉스필은 업계에서 ‘침대계의 롤스로이스’로 불릴 만큼 최고급 수면 솔루션을 제공하는 프리미엄 브랜드로, 다수의 프로 골프 선수 및 정규 투어 대회를 후원하며 스포츠 마케팅을 적극적으로 전개하고 있다. 회사는 선수들의 경기력 향상을 위한 최적의 수면 환경 조성에 집중하며 브랜드 가치를 높이고 있다.홍 프로는 KLPGA 투어에서 오랜 기간 활약해온 베테랑 선수로, 안정적인 경기 운영과 풍부한 경험을 바탕으로 꾸준한 성적을 이어가고 있다. 특히 위기 상황에서도 흔들림 없는 멘탈과 노련한 코스 매니지먼트 능력이 강점으로 꼽히며 후배 선수들에게도 귀감이 되는 선수로 평가받는다. 그는 다양한 대회에서 인상적인 플레이를 선보이며 팬들에게 꾸준한 사랑을 받고 있다.이번 후원을 통해 홍 프로는 렉스필의 프리미엄 침대 제품을 사용하며 보다 체계적인 컨디션 관리를 이어갈 예정이며, 렉스필은 투어 활동 전반에 걸쳐 적극적인 지원을 이어갈 계획이다.렉스필 관계자는 “풍부한 경험과 꾸준한 경기력을 갖춘 홍진주 프로와 함께하게 되어 매우 뜻깊다”며 “앞으로도 선수들이 최고의 퍼포먼스를 발휘할 수 있도록 최상의 수면 환경을 제공하겠다”고 밝혔다.한편 렉스필은 다양한 선수들과의 협업을 통해 스포츠 마케팅을 지속적으로 확대하며 프리미엄 브랜드로서의 입지를 더욱 공고히 해 나갈 방침이다.온라인뉴스팀