코스피 1%대 상승… 휴전 기대에 5900선 ‘눈앞’(종합)

이미지 확대 10일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 직원이 업무를 보고 있다. 이날 코스피는 전장보다 98.11포인트(1.70%) 오른 5876.12로, 원달러 환율은 7.4원 내린 1,475.1원으로 시작했다. 2026.4.10. 연합뉴스

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미국과 이란 간 휴전이 이어질 것이라는 기대감이 반영되며 코스피가 장 초반 상승세를 이어가고 있다. 투자심리가 회복되면서 지수는 5900선 돌파를 시도하는 흐름을 보이고 있다.10일 오전 9시 25분 기준 코스피는 전 거래일보다 91.76포인트(1.59%) 오른 5869.77을 기록하고 있다. 지수는 98.11포인트(1.70%) 상승한 5876.12로 출발한 뒤 상승 흐름을 이어갔으며, 장 초반 한때 2.09% 오른 5898.87까지 오르며 5900선에 바짝 다가서기도 했다.유가증권시장에서는 개인이 1079억원을 순매수하며 지수 상승을 이끌고 있다. 반면 외국인과 기관은 각각 530억원, 871억원 순매도하고 있다. 코스피200선물시장에서는 외국인이 646억원어치 순매수하며 매수 우위를 보이고 있고, 개인과 기관은 각각 56억원, 586억원 순매도 중이다.간밤 뉴욕증시는 휴전 기대감에 힘입어 상승 마감했다. 다우존스30 산업평균지수는 0.58% 올랐고, 스탠더드앤드푸어스(S＆P)500과 나스닥 종합지수도 각각 0.62%, 0.83% 상승하며 이틀 연속 오름세를 이어갔다.미국과 이란 간 협상 기대가 이어지는 가운데 이스라엘이 레바논 정부와 직접 협상에 나설 것이라는 소식이 전해지며 투자심리가 개선됐다. 네타냐후 이스라엘 총리가 레바논과의 직접 협상 개시를 지시했다고 밝히며 긴장 완화 기대를 키웠다.같은 시각 코스닥지수도 상승세를 이어가고 있다. 코스닥은 전 거래일보다 8.92포인트(0.83%) 오른 1084.92를 기록 중이다. 개인과 외국인이 각각 237억원, 144억원 순매수하고 있다. 기관은 352억원 순매도 중이다.이날 서울 외환시장에서 원달러 환율은 전 거래일보다 7.4원 내린 1475.1원으로 장을 시작했다.김예슬 기자