교촌치킨, 가맹점 튀김기름 공급가 10% 인상 예정

이미지 확대 지난 7일 교촌 오산교육장에서 열린 ‘동반성장을 위한 가맹점 상생 협의회’에서 참석자들이 기념사진을 촬영하고 있다. 교촌에프앤비 제공

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교촌치킨을 운영하는 교촌에프앤비가 튀김용 기름(전용유) 가맹점 공급 가격을 인상할 예정이다. 다만 가맹점 부담 완화를 위해 가격 상승분의 절반은 본사가 상반기까지 부담한다는 계획이다.9일 교촌에프앤비(이하 교촌)에 따르면 지난 7일 경기도 오산교육장에서 ‘동반성장을 위한 가맹점 상생 협의회’를 열고 가맹점주들과 이같은 내용을 논의했다.교촌은 지난해부터 이어온 전용유 지원 정책을 올해 상반기까지 연장하지만, 원가 부담이 높아져 인상이 불가피하다는 입장이다. 인상 시점은 아직 구체적으로 정해지지 않았다. 앞서 bhc치킨도 지난해 말 튀김용 기름(고올레산 해바라기유)의 국제 시세와 환율 상승에 따라 가맹점공급 가격을 3년 6개월 만에 20% 올린 바 있다.다만 가맹점주 운영 안정을 위해 그동안 동결해온 부자재 공급가 조정은 유예하기로 했다. 교촌은 출고가 상한제를 통해 원자재 가격 상승분을 가맹본사가 부담하고 있으며, 향후 수급 불안에 대응할 수 있는 메뉴 개발도 추진 중이다. 교촌에 따르면 올해 1분기 전용유 지원 연장과 원료육 가격 상승분 부담 등 약 57억원 규모의 지원책을 시행했으며, 지난해부터 누적 약 200억원 규모의 상생 지원을 이어가고 있다.이날 협의회에는 이상로 교촌에프앤비 국내사업부문장과 본사 관계자들을 비롯해 교촌치킨 가맹점소통위원회 및 지역별 소통 협의체 소속 가맹점주 30여 명이 참석했다. 참석자들은 조류인플루엔자(AI) 장기화, 중동 정세 불안, 고환율 등 대외환경 변화에 따른 업계 전반의 원부자재 수급 불안 현황을 공유하고, 가맹점 운영 안정화를 위한 대응 방향을 논의했다.김현이 기자