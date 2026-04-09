‘100만개 완판’ 오리온 ‘초코송이 말차’ 정식 출시

이미지 확대 오리온 초코송이 말차. 오리온 제공

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오리온은 한정판으로 선보였던 ‘초코송이 말차’를 상시 판매 제품으로 출시한다고 9일 밝혔다.이 제품은 깊고 진한 말차 맛과 카카오 비스킷이 특징이다. 지난해 10월 한정판 출시 당시 진한 말차 맛과 초록색 송이 모양으로 MZ세대를 중심으로 인기를 끌면서 단기간에 100만 개가 완판됐다.오리온은 말차가 일시적 유행을 넘어 대중적인 맛의 선택지로 인기를 얻으면서 고객센터와 공식 SNS 등을 통해 소비자들의 재출시 요청이 지속적으로 이어지자 제품을 정식 출시하기로 결정했다.회사는 식품업계 최신 트렌드를 분석해 제품에 반영하기 위해 노력하고 있다. 지난 3월에는 말차 트렌드를 담아 ‘꼬북칩 말차초코맛’과 ‘톡핑 말차블라썸’, ‘초코칩쿠키 말차라떼맛’ 3종을 선보이며 소비자 선택의 폭을 넓혔다.김현이 기자