국민연금 적립금 1540조 돌파… 수익금이 보험료 앞질렀다

국내외 주식·채권 등 1050조 달해

올 1월 한달에만 81조 수익 올려

이미지 확대 27일 서울 서대문구 국민연금공단 서울북부지역본부 종합상담실에서 민원인들이 오가고 있다. 2023.1.27 뉴스1

2026-04-09 B2면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

국민연금 기금 적립금이 1500조원을 돌파했다. 특히 기금의 절반 이상이 국민이 낸 보험료가 아니라 투자를 통해 벌어들인 수익으로 채워졌다.8일 국민연금공단에 따르면 2026년 1월 말 기준 국민연금 기금 적립금은 1540조 4000억원을 기록했다. 1988년 기금 설치 이후 2026년 1월까지 쌓인 누적 운용수익금은 총 1050조 8000억원에 달한다. 이는 전체 적립금의 68%에 해당하는 수치다.실제로 국민들이 지금까지 납부한 보험료 등은 총 928조 5000억원이다. 이 중 연금으로 지급하거나 관리비로 쓴 돈 438조 9000억원을 제외하면 순수하게 남은 보험료 원금은 489조 6000억원 수준이다. 현재 쌓여있는 1540조원의 자산 중 약 3분의 2가량이 투자를 통해 얻은 결실인 셈이다.국민연금은 2026년 1월 한 달 동안에만 81조 5000억원의 수익을 올렸다. 올해 1월 말 기준 국민연금의 투자 비중을 살펴보면 주식이 58.4%로 가장 높은 비중을 차지하고 있다. 이어 채권이 26.0%, 부동산이나 인프라 같은 대체자산이 15.2%를 기록했다. 과거 채권 위주의 투자에서 벗어나 주식 중심의 공격적인 자산 배분 전략이 주효했던 것으로 풀이된다.기금의 운용 구조를 보면 전체 자산의 99.9%인 1539조 3000억원이 금융부문에 집중돼 있다. 국내외 주식과 채권 등이 대부분이며, 나머지 1조1000억원은 복지 및 기타 부문에 사용되고 있다. 지출 측면에서는 기금 설치 이후 현재까지 총 425조 4000억원이 국민들에게 연금으로 지급됐다. 기금을 관리하고 운영하는 데 들어간 비용은 13조 5000억원이다.황비웅 기자