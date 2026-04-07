[포토] 5부제에서 2부제로 안내문 교체

1 / 7 이미지 확대 공공기관 승용차 2부제 시행을 하루 앞둔 7일 세종시 정부세종청사 옥외 임시주차장에서 정부청사관리본부 직원들이 안내문을 5부제에서 2부제로 교체하고 있다. 2026.4.7 연합뉴스

이미지 확대 공공기관 승용차 2부제 시행을 하루 앞둔 7일 오후 경남 창원시 성산구 경남도교육청 본청 입구에서 교육청 직원이 2부제 시행 안내판을 설치하고 있다. 2026.4.7 연합뉴스

이미지 확대 공공기관 승용차 2부제 시행을 하루 앞둔 7일 경기도 군포시청 직원주차장에서 직원들이 안내판 등을 설치하고 있다. 2026.4.7 연합뉴스

이미지 확대 공공기관 차량 2부제 시행을 하루 앞둔 7일 서울 종로구 정부서울청사 입구에 2부제 시행 안내문이 설치돼 있다. 2026.4.7 연합뉴스

이미지 확대 공공기관 승용차 2부제 시행을 하루 앞둔 7일 세종시 정부세종청사 옥외 임시주차장에서 정부청사관리본부 직원들이 안내문을 5부제에서 2부제로 교체하고 있다. 2026.4.7 연합뉴스

이미지 확대 공공기관 승용차 2부제 시행을 하루 앞둔 7일 오후 경남 창원시 성산구 경남도교육청 본청 입구에서 교육청 직원이 2부제 시행 안내판을 설치하고 있다. 2026.4.7 연합뉴스

이미지 확대 공공기관 승용차 2부제 시행을 하루 앞둔 7일 경기도 군포시청 직원주차장에서 직원들이 차량에 안내문을 놓고 있다. 2026.4.7 연합뉴스

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공공기관 승용차 부제가 오는 8일 2부제(홀짝제)로 강화되고 공공기관이 운영하는 공영주차장에 5부제가 시행된다.정부가 2일 자정을 기해 원유 자원안보위기경보를 ‘주의’에서 ‘경계’로 격상하기로 한 데 따른 조처다.경보 격상보다 엿새 늦게 공공기관 승용차 부제가 강화되는 건 준비 시간을 주기 위해서다.기후에너지환경부는 자원안보위기경보 격상에 맞춰 지난달 25일 강화된 공공기관 승용차 5부제를 8일 0시를 기해 2부제로 재차 강화한다고 1일 밝혔다.이번에 시행하는 2부제는 홀수일에는 차 번호 끝자리가 홀수인 차, 짝수일에는 차 번호 끝자리가 짝수인 차만 운행할 수 있는 방식이다.적용 대상이 확대되지는 않아 전기차와 수소차, 장애인과 임산부 탑승 차량, 대중교통으로 출퇴근하기 어려운 직원의 차량, 공공기관장이 운행할 필요가 있다고 인정하는 차량 등은 계속 부제를 피할 수 있다.예외 차량은 약 25% 정도 된다고 기후부는 설명했다.2부제로 차 운행 제한이 강화되면서 ‘삼진아웃제’도 도입된다.부제를 1회 위반 시 구두경고·계도, 2회 위반 시 ‘기관장 보고와 주차장 출입 제한’, 3회 위반 시 징계하도록 한다는 것이 정부 방침이다.2부제 운영이 미흡한 기관은 언론에 공표하는 방안도 검토된다.기후부는 공공기관에 유연근무제를 활용한 출퇴근 인원 분산, 불요불급한 출장 자제와 화상회의 활성화 등을 요청했다.민간에 대해서는 ‘5부제 자율 참여’ 틀을 유지하면서 지방자치단체를 비롯해 공공기관이 운영하는 전국 약 3만개의 유료 공영주차장에 5부제 방식으로 출입을 제한하는 조처를 시행한다. 예컨대 월요일에는 차 번호 끝자리가 1번과 6번인 차는 공영주차장에 주차할 수 없게 된다.전기·수소차, 장애인 차량과 임산부·유아(미취학) 동승 차량, 긴급·의료·경찰·소방 등 특수 목적 차량, 생계형 차량 등 공공기관장이 공영주차장 출입이 불가피하다고 인정하는 차량은 공영주차장 5부제가 적용되지 않는다.경차와 하이브리드차는 공공기관 승용차 부제와 마찬가지로 공영주차장 5부제도 적용된다.‘공공기관장이 제외할 필요가 있다고 인정하는 주차장’에서도 5부제가 시행되지 않는다.기후부는 제외 가능한 주차장 예로 ‘전통시장·관광지 인근 등 경제에 영향을 주는 주차장’, ‘환승 주차장 등 대중교통 이용에 영향을 주는 주차장’, ‘교통량이 많지 않은 주차장’을 제시했다.5부제를 2부제로 강화하면 이론적으로는 석유 소비량이 37.5% 더 감소한다.기후부는 부제 적용 공공기관 공용·임직원 승용차 수(130만대)를 토대로 5부제 시행 시 석유 소비 절감량을 월 6천900∼3만5천배럴로 제시했다.2부제 시행 시 절감량은 월 1만7천∼8만7천배럴로 추산했다.공영주차장 5부제를 통한 석유 소비 절감량은 월 5천∼2만7천배럴로 예상했다. 공영주차장 주차 면수가 100만면이라는 점을 근거로 ‘승용차 100만대가 5부제를 지키는 상황’을 가정, 국제에너지기구(IEA)가 제시한 5부제 절감 효과(승용차 연료 소비 1∼5% 감소)를 적용한 추산이다.다만 공영주차장이 만차인 상황이 극히 적다는 점, 공영주차장에 주차가 어려우면 민간 주차장을 이용하게 된다는 점에서 다소 비현실적 추산이다.온라인뉴스부