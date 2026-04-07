박인규 과기혁신본부장, ‘K사이언스’ 아젠다 랩 개최

스토리텔링 과학 정책 추진 본격화

이미지 확대 박인규 과학기술정보통신부 과학기술혁신본부장이 7일 오후 서울 강남구 한국과학기술회관에서 열린 ‘K-Science 아젠다 랩’ 에 참석해 문화체육관광부, 국토교통부, 농림축산식품부, 국가유산청 관련 전문가들과 K-Science 프로젝트 발굴 및 Science 스토리텔링 아이디어를 논의하고 있다. 과기부 제공

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박인규 과학기술정보통신부 과학기술혁신본부장이 스토리텔링 기반 과학인 ‘K사이언스’ 프로젝트 발굴에 본격 시동을 걸었다.박 본부장은 7일 서울 강남구 한국과학기술단체총연합회에서 ‘K사이언스 아젠다 랩’을 열고 관계 부처, 민간 전문가들과 함께 분야별 아이디어를 논의했다. 이날 회의에는 문화체육관광부, 국토교통부, 농림축산식품부 등 8개 부처가 참여했다.K사이언스는 과학기술을 한국 고유의 역사·문화·환경과 결합한 스토리텔링 기반의 새로운 과학기술 패러다임이다. 목표 달성에 치중한 기존 연구개발(R＆D)과 달리 국민이 공감할 수 있는 과학문화 확산을 목표로 한다.이번 아젠다 랩에서는 각 부처가 제안한 아이디어를 민간 전문가들과 함께 자유롭게 논의했다. 과기부는 이날 제기된 의견을 참고해 2027년도 K사이언스의 구체적인 추진 방안을 확정할 예정이다.박 본부장은 “국민이 쉽게 공감할 수 있는 스토리텔링 기반 과학문화를 기존 R＆D(연구개발) 정책과 차별화해 추진하겠다”며 “앞으로 K사이언스를 통해 우리 고유의 연구 성과를 창출하고 과학문화와 연계해 국민께 다가갈 수 있도록 다양한 의견을 부탁드린다”고 말했다.세종 한지은 기자