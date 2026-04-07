오데어, 아마존 공식 입점 및 브랜드관 오픈

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㈜엘엔티이(대표 박아인)가 운영하는 프리미엄 스킨케어 브랜드 오데어(ODEAR)가 4월 6일 세계 최대 쇼핑 플랫폼 아마존에 공식 입점하고 전용 브랜드관을 오픈하며 본격적인 글로벌 시장 진출에 나선다고 7일 밝혔다.오데어는 과학적 근거와 차별화된 성분을 바탕으로 고기능성 뷰티 솔루션을 제안하는 브랜드다. 이번 아마존 입점은 국내 시장에서 검증된 제품력을 바탕으로 글로벌 고객과의 접점을 확대하고, 해외 시장에서의 브랜드 인지도를 높이기 위해 결정됐다.이번에 오픈한 아마존 브랜드관에서는 오데어의 시그니처 제품인 ‘엔더믹 퓨어 골드 케어링 토너’와 ‘엔더믹 5MGF 크림’ 등 브랜드의 기술력이 집약된 주요 제품들을 선보인다.오데어 관계자는 “아마존 브랜드관 오픈은 오데어가 K-뷰티 브랜드로서 인정받고 글로벌 브랜드로 도약하기 위한 중요한 이정표가 될 것”이라며 “단순한 입점을 넘어 아마존의 강력한 물류 네트워크와 마케팅 도구를 적극 활용해 전 세계 소비자들에게 오데어만의 차별화된 ‘근거 있는 뷰티’ 가치를 전달하겠다”고 밝혔다.온라인뉴스팀