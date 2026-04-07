김용태 GA협회장 “보험판매전문사 도입해야 소비자 보호 강화”

이미지 확대 김용태 보험대리점(GA)협회장. 보험GA협회 제공

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김용태 한국보험대리점(GA)협회장이 보험상품 제조와 판매 기능을 분리하는 ‘보험판매전문회사’ 도입이 필요하다고 강조했다. 보험사가 상품 판매와 보험금 지급을 동시에 맡는 구조를 바꿔야 소비자 보호가 가능하다는 주장이다.김 회장은 지난 6일 기자간담회에서 “보험판매전문회사 도입은 소비자가 자신에게 맞는 보험에 가입하고, 보험금을 받을 때 만족할 수 있도록 만드는 것”이라며 “보험사는 상품 제조와 보험금 지급을 맡고, 판매와 소비자 대응은 별도 전문회사가 담당하는 구조가 필요하다”고 밝혔다.보험판매전문회사는 보험상품 판매뿐 아니라 계약 유지·관리 등을 전담하는 별도 법인이다. 김 회장은 “보험 소비자의 최대 권익은 보험금을 제때 제대로 받는 것”이라고 말했다.김 회장은 현행 보험산업 구조의 한계도 지적했다. 그는 보험사가 상품 판매와 보험금 지급을 동시에 담당하는 구조를 문제로 들며, 상품 판매에는 적극적이지만 보험금 지급 단계에서는 소극적일 수밖에 없다고 설명했다.이어 문제가 발생할 경우 설계사와 법인보험대리점(GA), 보험사 간 책임 소재가 명확하지 않다는 점도 짚었다. 보험사가 상품 제조와 보험금 지급을 담당하고, 판매와 소비자 대응은 별도 전문회사가 맡는 구조가 필요하다는 것이다.김 회장은 “보험판매전문회사는 보험금 청구를 돕고 소비자 입장에서 대응해 보험금을 제대로 받을 수 있도록 하는 조직”이라며 “상품 판매 문제는 보험판매전문회사가, 보험상품·보험금 지급은 보험회사가 책임지는 구조도 명확해진다”고 말했다.김예슬 기자