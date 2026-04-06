한화솔루션 주주 측, 유상증자 관련 발언 해명에 대한 입장 발표

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한화솔루션 유상증자 관련 발언 논란과 관련해 주주 측이 입장을 밝혔다.한화솔루션 소액주주를 대표하는 천경득 변호사는 입장문을 통해 지난 3일 주주간담회에서 정원영 재무실장이 언급한 금융감독원과의 사전 교감 취지 발언과 이후 회사의 해명에 대해 문제를 제기했다.해당 논란은 간담회 당시 유상증자 절차와 관련해 금융감독원과 사전 소통이 있었다는 취지의 발언에서 비롯됐다. 이후 금융감독원이 사실이 아니라는 입장을 밝히고 소명을 요구하자 회사 측은 해당 발언을 관계자의 표현상 실수로 설명하며 사과했다.천 변호사는 최고재무책임자(CFO)의 공식 발언을 개인의 실수로 한정한 점에 대해 책임 소재가 불명확하다고 지적했다. 이어 해당 발언이 회사 입장을 전달하는 자리에서 나온 만큼 이에 상응하는 설명이 필요하다고 강조했다.아울러 해당 발언이 정책당국의 심사 과정과 시장 인식에 영향을 줄 수 있다는 점도 함께 언급하며 주주들에게 유상증자 절차에 대한 판단에 혼선을 줄 수 있다는 점도 지적했다.천 변호사는 이번 사안과 관련해 금융당국의 관리·감독 필요성을 언급했으며, 향후 회사 측 대응을 지켜보겠다는 입장을 밝혔다.온라인뉴스팀