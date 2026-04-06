대한항공·아시아나항공, 5월 국내선 유류할증료 7700원→3만 4100원 뛴다

국제선 유류할증료 이달 중순 고지

이미지 확대 1일 인천국제공항 계류장에 대한항공 여객기가 대기하고 있다. 연합뉴스

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중동 전쟁 여파로 국제유가가 급등하면서 대한항공과 아시아나항공이 다음달 국내선 항공권에 적용되는 유류할증료를 7700원에서 3만 4100원으로 대폭 인상했다.각 항공사는 홈페이지 공지를 통해 5월 발권 편도 기준 국내선 유류할증료를 전월 대비 약 4.4배 수준으로 올린다고 밝혔다.이는 최근 국제 유가 급등에 따른 항공유 가격 상승분을 반영한 조치다. 유류 할증료는 운임, 공항 이용료와 함께 항공권 가격에 포함된다.4월 국내선 모든 노선의 유류할증료는 편도 기준 7700원 수준이었으나, 5월에는 이보다 크게 오른 3만 4100원이 적용된다.국내선 유류할증료는 전전달 1일부터 말일까지의 싱가포르 현물시장 항공유 평균 가격(MOPS)이 갤런(3.79ℓ)당 120센트 이상일 때 부과한다. 5월 국내선 유류할증료의 경우 중동 전쟁 발발 이후인 3월 1일부터 31일까지의 MOPS 항공유 가격을 기준으로 책정됐다.국제선의 경우 전전달 16일부터 전달 15일까지의 MOPS 값을 기준으로 책정하기 때문에 국내선보다 더 오를 것이란 전망이 지배적이다. 5월 국제선 유류할증료는 오는 16일쯤 발표될 예정이다.앞서 대한항공은 중동 전쟁 발발 이후 국제 유가가 급등하자 국제선 편도 기준 4월 유류할증료를 4만원 수준에서 최대 30만 3000원까지 인상했다. 업계에서는 5월 유류할증료가 최고 단계로 올라설 경우 대형 항공사 기준 미주 노선 유류할증료는 편도 약 55만 원, 왕복 기준 100만 원을 넘을 것으로 전망하고 있다.김지예 기자