청하고려인삼㈜, 인삼 기반 기능성 제품 ‘태극삼스틱’ 출시

이미지 확대 사진제공: 청하고려인삼㈜

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청하고려인삼㈜은 건강기능식품 시장에서 간편함과 기능성을 동시에 갖춘 제품에 대한 수요가 증가하는 가운데 기존 홍삼 제품과 차별화된 요소를 갖춘, ‘태극삼스틱’을 출시했다고 밝혔다.‘태극삼스틱’은 전통적인 홍삼 제품에서 몇 단계 확장된 기능성을 강조한다. 일반적으로 홍삼이 면역력 증진과 피로 개선 등에 초점이 맞춰져 있는 반면, 해당 제품은 뼈 건강과 간 건강까지 함께 고려한 복합 설계를 특징으로 한다. 또한 제품에는 태극삼 농축액이 20% 함유되어 있다.홍삼 및 인삼 제품에서 핵심 지표로 꼽히는 진세노사이드 함량도 눈에 띈다. ‘태극삼 스틱’은 1일 섭취량 기준 28.8mg의 진세노사이드를 함유해 식품의약품안전처 기준을 충족한다. 이는 제품의 기능성과 품질을 판단하는 중요한 기준 중 하나로 작용한다.해당 제품은 할랄 인증까지 획득해 국내뿐 아니라 해외 시장 진출 가능성도 확보했다. 할랄 인증은 원료 및 제조 공정 전반에 걸친 엄격한 기준을 통과해야 하는 만큼, 글로벌 소비자 신뢰 확보 측면에서도 의미가 크다.청하고려인삼㈜ 관계자는 “태극삼스틱은 스틱형 개별 포장으로 제작돼 휴대성과 섭취 편의성을 높인 점이 특징”이라며 “물 없이 간편하게 섭취할 수 있어 바쁜 현대인의 라이프스타일에 적합한 제품으로 평가된다”라고 전했다.온라인뉴스팀