2% 은행예금 대신 ETF ‘머니무브’… 중동 변수 속 대기자금도 증가

이미지 확대 23일 서울 시내에 설치된 은행 ATM기. 2026.1.23. 연합뉴스

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시중은행의 2%대 정기예금에서 자금이 빠져나오면서 은행 내 상장지수펀드(ETF) 투자 수요가 확대되고 있다. 다만 이란 사태로 시장 불확실성이 커지면서 자금이 투자로 곧바로 이동하기보다 요구불예금으로 유입되는 흐름도 나타나고 있다.5일 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리·NH농협은행의 지난달 ETF 판매액은 7조 1514억원으로 집계됐다. 올해 1월 7조 7672억원, 2월 8조 6645억원에서 증가세를 이어오다 3월 들어 소폭 둔화됐지만 여전히 높은 수준이다. 1~3월 누적 판매액은 23조 5831억원으로 지난해 연간 판매액 21조 9399억원을 이미 넘어섰다.ETF 자금 유입은 PB센터를 중심으로 고액 자산가 사이에서 두드러진다는 평가다. 분산 투자 수단으로 ETF를 활용하는 수요가 확대되면서 관련 문의가 늘었고, 일부 자금을 증권사로 옮기기보다 은행 신탁 형태를 선택하는 흐름도 이어진다. ETF는 증권사 상품이지만 은행에서는 신탁 형태로 판매된다. 시중은행 관계자는 “예금 금리가 낮은 상황에서 자산가들을 중심으로 분산 투자 수요가 늘면서 ETF로 자금이 유입되고 있다”고 설명했다.같은 기간 정기예금은 줄고 요구불예금은 늘며 자금 흐름이 갈렸다. 5대 은행의 정기예금 잔액은 937조 4565억원으로 한 달 새 9조 4332억원 줄어든 반면, 요구불예금은 699조 9081억원으로 15조 477억원 늘었다. 예금에 묶여 있던 자금이 일부는 투자상품으로 유입되는 흐름을 보이고 일부는 수시 입출금 계좌에 머물며 대기하는 흐름이 동시에 나타난 것이다.이 같은 흐름은 중동 변수로 시장 불확실성이 커진 영향과 맞물린 것으로 풀이된다. 한국거래소에 따르면 지난 3일 기준 국내 증시 거래대금은 32조 1700억원으로 한 달 전(69조 7000억원)의 절반 수준으로 줄었고, 외국인 투자자 비중도 지난달 말 기준 36.28%로 낮아졌다.금융권 관계자는 “시장 변동성이 커지면서 투자 시점을 늦추고 일단 자금을 보유하려는 움직임이 나타나고 있다”며 “불확실성이 완화되면 요구불예금에 머물던 자금이 다시 투자로 이동할 가능성이 크다”고 말했다.김예슬 기자