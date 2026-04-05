구 부총리, 걸프 6개국 대사 면담…“에너지 공급, 한국 최우선 순위”

구 부총리 “경제 전시상황”

수입 원유 95% 이상이 호르무즈 통과

이미지 확대 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 지난 3일 걸프 협력회의(GCC) 6개 회원국 주한대사들과 면담했다. 재정경제부 제공

이미지 확대 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 지난 3일 걸프 협력회의(GCC) 6개 회원국 주한대사들과 면담하기 위해 주한 UAE 대사관저를 방문, 면담 후 대사들과 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 문지성 재경부 국제경제관리관, 암마르 압둘하페드 마라피 쿠위이트 대리대사, 자카리야 하메드 힐랄 알-사다 오만 대사, 구윤철 부총리, 압둘라 사이프 알-누아이미 UAE 대사, 칼리드 이브라힘 압둘라만 알-하마르 카타르 대사, 사우드 하산 알리 알-누수프 바레인 대사, 파하드 모함메드 압둘라지즈 바라카 사우디아라비아 대리대사. 재정경제부 제공

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구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 지난 3일 주한 아랍에미리트(UAE) 대사관저에서 걸프 협력회의(GCC) 6개 회원국 주한대사들과 만나 중동 상황에 따른 경제적 영향 점검 및 협력 방안을 논의했다.이날 면담에는 UAE를 비롯해 사우디아라비아, 카타르, 쿠웨이트, 오만, 바레인 등 GCC 6개 회원국 대사가 참석했다.양측은 중동 전쟁이 한 달을 넘기며 전 세계 원유의 약 25~30%, 액화천연가스(LNG)의 약 20%가 지나는 호르무즈 해협의 지정학적 리스크가 전세계 경제 둔화로 이어질 수 있다는 점에 우려를 같이했다.구 부총리는 “한국은 원유 수입의 70%를 중동에 의존하고 있으며 이 중 95% 이상이 호르무즈를 통과한다”며 “전쟁 장기화 시 한국 경제에 미칠 부정적 영향이 확대될 우려가 있다”고 말했다.이에 대응해 구 부총리는 최대 원유 수입국인 사우디, LNG 핵심 수입국인 카타르 등에 원유와 LNG의 안정적 공급은 물론, 산업 핵심 원자재인 나프타와 요소 등의 차질 없는 수급을 당부했다.이에 GCC 주한대사들은 “한국이 최우선순위이고 안정적 공급을 위해 한국 정부와 상시 긴밀히 소통하겠다”고 화답했다.특히 구 부총리는 현 국면을 ‘경제 전시상황’으로 진단하며 석유제품 최고가격제 시행과 유류세 인하, 26조 원 규모의 전쟁 추가경정예산안을 조속히 집행해 공급망 위기 사태에 총력 대응한다는 정부 계획도 소개했다.양측은 정치적 상황과 무관하게 민간 비즈니스 협력은 지속 강화해야 한다는 점에 공감했다. 글로벌 공급망의 원활한 작동을 위해 해상 항해의 자유가 중요하다는 점도 인식을 같이했다. 구 부총리는 호르무즈 해협 인근을 지나는 우리 선박과 선원의 안전에 대해서도 각별한 관심을 당부했다.세종 박은서 기자