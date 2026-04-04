“‘버터떡’ 안 먹어봤니?” 그새 바뀐 디저트 유행…“최악” 의사 경고한 이유

‘두쫀쿠’ 식고 ‘버터떡’ 인기

고탄수화물·고지방 “최악 조합”

당뇨병·비만·고혈압 등 대사질환 위험

이미지 확대 유튜브 채널 ‘반달샘’, ‘지지야먹자’ 화면

이미지 확대 버터떡. 인스타그램 캡처

이미지 확대 버터떡. 인스타그램 캡처

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최근 ‘두쫀쿠(두바이 쫀득 쿠키)’와 ‘봄동 비빔밥’에 이어 ‘버터떡’이 새로운 디저트 트렌드로 떠오르고 있다. 하지만 고열량 식품인 만큼 과도한 섭취에 대한 우려도 함께 제기된다.겉은 바삭하고 속은 쫀득한 식감을 내세운 버터떡은 소셜미디어(SNS)를 중심으로 빠르게 확산하며 배달앱 검색어 1위를 기록하는 등 인기를 끌고 있다. 인스타그램 관련 게시물도 2만 건 이상 올라왔다.4일 의료계에 따르면 버터떡은 고탄수화물·고지방 간식으로, 과도하게 섭취할 경우 건강에 부담을 줄 수 있다.버터떡은 중국 상하이 전통 간식 ‘황요녠가오’를 현대적으로 재해석한 음식이다. 찹쌀가루와 타피오카 전분 반죽에 버터와 우유를 더해 구워내 쫀득한 식감과 고소한 풍미가 특징이다.재료 자체의 영양적 측면도 있다. 찹쌀은 빠른 에너지 공급에 도움을 주고, 우유는 단백질과 칼슘이 풍부하다. 버터에 포함된 부티르산은 장 건강에 긍정적인 역할을 한다는 평가도 있다.다만 문제는 ‘조합’이다. 버터떡은 탄수화물과 지방이 결합된 고열량 식품으로, 100g당 열량이 약 260~330kcal에 달해 밥 한 공기와 비슷한 수준이다. 여기에 연유나 크림을 추가할 경우 당과 지방 섭취량은 더 늘어난다.이 같은 식습관이 반복되면 혈당 변동성과 인슐린 저항성이 증가해 당뇨병, 비만, 고혈압 등 대사질환 위험이 커질 수 있다.또한 체중 증가로 복부 지방이 늘어나면 척추와 주변 근육에 부담이 가중돼 허리 통증이나 디스크 질환으로 이어질 가능성도 있다.자생한방병원 이남우 원장은 “버터떡은 적은 양으로도 빠르게 에너지를 보충할 수 있는 간식이지만, 과도한 섭취는 열량 과잉과 혈당 상승을 유발할 수 있다”며 “건강을 위해서는 적절한 양을 지켜 섭취하는 것이 중요하다”고 조언했다.한편 빠르게 바뀌는 디저트 유행에 대한 피로감도 커지고 있다.시장조사전문기관 엠브레인 트렌드모니터가 최근 전국 만 13~59세 성인 남녀 1000명을 대상으로 조사한 결과, 응답자의 81.6%가 “이색 디저트를 즐기는 사람이 많아지는 추세”라고 답했다. 76.9%는 “디저트 맛집 탐방이 하나의 트렌드로 자리 잡았다”고 인식했다.응답자의 절반 이상(50.8%)이 유행하는 디저트에 대해 “근처에 판매하는 곳이 있으면 직접 구매해 먹어 본다”고 답했고, 온라인 주문이나 직접 제조 등 어떤 방식으로든 해당 디저트를 경험하겠다는 응답은 63.5%에 달했다.다만 유행의 수명은 급격히 짧아지고 있다. 과거 허니버터칩이 1년, 탕후루가 6개월가량 시장을 지배했던 것과 달리 최근 두쫀쿠는 불과 3개월 만에 열기가 식었다. 실제 설문 응답자의 79%는 “디저트 트렌드가 너무 빠르게 바뀐다”고 체감했다. 이는 디저트를 미식의 대상이 아닌 SNS용 콘텐츠로 소비하면서 제품을 체험하고 나면 즉시 새로운 대체제를 찾는 경향이 고착화됐기 때문으로 풀이된다.일각에서는 ‘억지 유행’이라는 비판도 나오고 있다. 네티즌들은 “자고 일어나면 새로운 디저트 유행이 생겨 있다”, “유통업계와 인플루언서들이 합작해 억지 유행을 조장하고 있다”는 등 부정적인 반응도 이어지고 있다.이보희 기자