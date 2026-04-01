무보, 루마니아 재무부에 1.5조 선제 지원… “유럽 신시장 방산 수주 교두보”

EU 회원국 방산 분야 첫 선금융 지원

유럽 중·동부 방산 수주 효과날 듯

이미지 확대 장영진 무역보험공사 사장 장영진 한국무역보험공사 사장. 서울신문DB

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한국무역보험공사가 1일 루마니아 재무부에 9억 유로(약 1.5조원) 규모의 금융을 제공한다고 밝혔다. 유럽연합(EU) 회원국에 대한 방산 분야 선금융 지원은 이번이 처음으로 향후 유럽 중·동부 신시장 방산 수주에 마중물 역할을 할 것으로 기대된다.무보에 따르면 이번 금융 지원은 수출·해외투자 신시장을 모색하던 무보와 재정 조달경로 다변화를 추진하던 루마니아가 금융 협력에 합의하며 추진됐다.루마니아는 이 자금을 우리 기업의 참여를 전제로 방산물자 조달 등 국책 프로젝트 계약 이행에 사용할 예정이다. 무보 관계자는 “우리 제품을 추가로 구매할 경우 금융 규모를 더욱 확대할 수 있도록 해 양국 간 경제 협력의 폭을 넓힐 수 있는 발판을 마련했다”고 설명했다.무보는 2020년부터 우리 기업의 수주 가능성을 높이기 위해 해외 주요 발주처에 선금융을 전략적으로 활용해 왔다. 지난해 11월에도 아랍에미리트(UAE) 최대 국영석유회사 애드녹(ADNOC)에 20억 달러 규모의 선금융을 제공해 우리 기업의 수주를 지원한 바 있다.장영진 한국무역보험공사 사장은 “방산 등 글로벌 수주 경쟁에서 금융의 역할이 갈수록 중요해지고 있다”며 “앞으로도 방산 4대 강국 도약 등 국정과제 달성을 위해 적극 기여하겠다”고 밝혔다.세종 강주리 기자