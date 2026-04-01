“집 팔아 100명 월세 평생 책임진다” 토스 대표의 만우절 선언

이미지 확대 이승건 토스 대표.

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토스 창업자인 이승건 대표가 만우절을 맞아 직원 주거비를 평생 지원하겠다는 파격적인 공지를 내놨다.이 대표는 1일 사내 메신저를 통해 “개인 명의로 보유한 거주 주택을 매각해 발생한 차익으로 토스 팀원 100명의 월세와 대출 이자를 전액 지원하겠다”고 밝혔다. 그는 “부동산으로 자산을 불리는 사람과 주거비 부담으로 어려움을 겪는 사람 사이의 격차를 문제로 인식해왔다”며 “이제는 실행할 때라고 판단했다”고 설명했다.지원 대상은 현재 월세를 내거나 주택담보대출 이자를 부담 중인 직원이다. 주택을 보유하고 있어도 대출 이자를 상환 중이면 신청할 수 있다. 신청은 이날 오후 9시까지 진행되며, 이후 무작위 추첨으로 100명을 선정한다. 선정된 직원은 관련 계약서를 제출하면 매달 월세 또는 대출 이자를 전액 지원받는다. 지원은 자가 주택을 확보할 때까지 이어진다.이 대표는 만우절마다 ‘실제로 실행하는 약속’을 내놓는 것으로 알려져 있다. 2022년에는 테슬라 차량 제공을 공지한 뒤 직원 10명을 추첨해 1년간 무상 대여를 진행했고, 지난해에는 흑자 전환을 기념해 직원 100명을 일본 오키나와로 여행 보냈다. 두 사례 모두 비용은 개인 자금으로 부담한 것으로 전해졌다.한편, 토스 운영사인 비바리퍼블리카는 지난해 연결 기준 매출 2조 6983억원을 기록하며 전년 대비 38% 증가한 역대 최대 실적을 달성했다. 회사 측은 플랫폼 비즈니스 고도화와 계열사 서비스 경쟁력 강화로 신규 고객 유입과 이용 활성도가 확대된 결과라고 설명했다.황인주 기자