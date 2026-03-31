1~2월 임대차 거래 68% 월세 역대 최대

대출 규제에 ‘전세의 월세화’ 심화

이미지 확대 24일 서울 시내 한 부동산 중개업소에 매물 정보가 걸려 있다. 뉴시스

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전체 임대차 거래 10건 중 7건이 월세로 나타났다. 실거주 의무를 강화한 ‘10·15 부동산 대책’ 이후 전세 거래가 급감하면서 월세 비중이 역대 최고치를 경신하는 등 ‘전세의 월세화’가 한층 뚜렷해졌다는 분석이 나온다.국토교통부가 31일 발표한 2월 주택 통계를 보면, 지난달 전월세 거래량은 25만 3423건으로 1년 전보다 8.9% 줄었다. 이 가운데 전세는 7만 6308건으로 26% 감소했다. 반면 월세(보증부월세·반전세 포함)는 17만 7115건으로 1.1% 늘었다.전세 거래 감소는 전 지역에서 나타났다. 서울은 2만 2542건으로 22.9% 줄었고, 수도권은 5만 1039건으로 25.3% 감소했다. 비수도권도 2만 5269건으로 27.3% 줄었다.전세 감소분은 월세가 빠르게 메우고 있다. 올해 1~2월 누계 기준 월세 비중은 68.3%로 1년 전보다 6.9%포인트 상승했다. 2022년 47.1%, 2023년 55.2%, 2024년 57.5%, 2025년 61.4%에 이어 5년 연속 상승세다.전국 아파트의 월세 거래 비중은 50.6%로 절반을 넘어섰고 비(非)아파트는 81.5%에 달했다. 서울 역시 아파트 49.8%, 비아파트 79.7%로 비슷한 흐름을 보였다.이 같은 변화는 전세자금 대출 규제 강화와 맞물려 있다. 정부가 갭투자 차단을 위해 전세자금 대출을 조이면서 세입자들이 대출받기가 어려워졌고, 그 결과 월세로의 이동이 빨라졌다는 분석이다.김인만 부동산경제연구소장은 “단기적으로는 건축 기간이 짧은 비아파트 공급이라도 늘려 전세 매물의 숨통을 틔워야 한다”고 말했다.세종 조중헌 기자