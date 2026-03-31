신현송 한은 총재 후보자, “환율과 금융불안 직결 필요 없어…중동 불확실성은 지켜봐야”

추가경정예산(추경)에 대해선 긍정적 평가

“매파냐 비둘기파냐 이분법 바람직하지 않아”

이미지 확대 신현송 한국은행 총재 후보자가 31일 서울 중구 한화금융플라자에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하며 취재진의 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

신현송 한국은행 총재 후보자는 31일 “현재 달러 유동성 부분이 양호한 만큼 예전처럼 환율과 금융 불안을 직결시킬 필요는 지금 없는 것 같다”고 밝혔다.신 후보자는 이날 서울 세종대로 한화금융플라자 인사청문회 준비 사무실로 처음 출근하면서 기자들로부터 환율에 관한 질문을 받고 “현재 환율 레벨(수준) 자체에 큰 의미를 부여하지 않고 일단 환율이 어느 정도 리스크(위험)를 수용할 수 있는지 보고 있는데 큰 우려는 없다”며 이렇게 말했다. 신 후보자의 발언 이후 원달러 환율은 치솟아 장중 1530원대를 돌파하기도 했다. 시장에서는 신 후보자의 첫 공개발언이 환율 흐름에 영향을 미쳤다고 평가하는 분위기다.신 후보자는 한국경제의 당면 위험요소로 중동 사태와 유가 상승을 꼽았다. 그는 “유가 상승으로 인플레이션에는 상승 압력이 있고 경기에는 하방 위험이 있다”면서 “다만 중동 사태의 전개 과정이나 얼마나 지속될지에는 불확실성이 큰 상황”이라고 말했다.정부가 추진하는 추가경정예산(추경)에 대해선 긍정적으로 평가했다. 그는 “중동 상황으로 취약 부문의 어려움이 가중되는 만큼 정책적으로 완화하는 것도 필요하다고 생각한다”면서 “현재까지 발표된 추경 규모나 설계 등에 비추어 봐서는 물가 상승 압력 영향은 아주 제한적이라고 본다”고 전했다.매파(통화긴축 선호)라는 시장의 평가에 대해선 “매파냐 비둘기파냐 이렇게 이분법적으로 나누는 것은 바람직하지 않다”고 일축했다. 그러면서 “중요한 것은 경제 전체의 흐름을 잘 읽고 시스템 차원에서 금융 구조와 실물경제가 어떻게 상호작용하며 효과를 보이는지 충분히 파악한 다음 상황에 따라서 유연하게 대처하는 게 바람직하다”고 밝혔다.연내 금리 인상 가능성에 대해서는 “아직 중동 상황이 어떻게 전개되고 얼마나 오래 지속될지 워낙 불확실하기 때문에 지켜봐야 할 것”이라면서 “중앙은행 간의 통화정책이 서로 이렇게 연계돼 있기 때문에 다른 선진국들의 통화정책 경로도 계속 지켜봐야 한다”고 말했다.신 후보자는 마지막으로 “지난 4년간 한은을 성공적으로 이끌어 준 이창용 총재께 존경과 감사의 뜻을 표한다”고 전했다.황비웅 기자