경제 1530원 돌파한 환율 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/2026/03/31/20260331500197 URL 복사 댓글 0 도준석 기자 수정 2026-03-31 14:46 입력 2026-03-31 14:46 이미지 확대 원 달러 환율이 1530원을 돌파한 31일 서울 중구 하나은행 딜링룸에 지수가 표시되어 있다. 환율이 장중 1530원을 넘긴 것은 금융위기 당시인 2009년 3월 이후 처음이다. 2026.3.31. 도준석 전문기자 원∙달러 환율이 1530원을 돌파한 31일 서울 중구 하나은행 딜링룸에 지수가 표시되어 있다. 환율이 장중 1530원을 넘긴 것은 금융위기 당시인 2009년 3월 이후 처음이다. 도준석 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 원∙달러 환율이 1530원을 돌파한 것은 언제 이후 처음인가? 2008년 3월 2009년 3월