1530원 돌파한 환율

이미지 확대 원 달러 환율이 1530원을 돌파한 31일 서울 중구 하나은행 딜링룸에 지수가 표시되어 있다. 환율이 장중 1530원을 넘긴 것은 금융위기 당시인 2009년 3월 이후 처음이다. 2026.3.31. 도준석 전문기자

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원∙달러 환율이 1530원을 돌파한 31일 서울 중구 하나은행 딜링룸에 지수가 표시되어 있다. 환율이 장중 1530원을 넘긴 것은 금융위기 당시인 2009년 3월 이후 처음이다.도준석 전문기자