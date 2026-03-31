신현송 “환율 큰 우려 없어…달러 유동성 양호”

이미지 확대 신현송 한국은행 총재 후보자가 31일 오전 서울 중구 한화금융플라자로 출근해 기자들의 질의에 답하고 있다. 2026.3.31 도준석 전문기자

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신현송 한국은행 총재 후보자가 31일 오전 서울 중구 한화금융플라자로 출근해 기자들의 질의에 답하고 있다.도준석 전문기자