경제 신현송 “환율 큰 우려 없어…달러 유동성 양호” 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/2026/03/31/20260331500194 URL 복사 댓글 0 도준석 기자 수정 2026-03-31 14:45 입력 2026-03-31 14:45 이미지 확대 신현송 한국은행 총재 후보자가 31일 오전 서울 중구 한화금융플라자로 출근해 기자들의 질의에 답하고 있다. 2026.3.31 도준석 전문기자 신현송 한국은행 총재 후보자가 31일 오전 서울 중구 한화금융플라자로 출근해 기자들의 질의에 답하고 있다. 도준석 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 신현송 후보자의 직책은 무엇인가? 한국은행 총재 후보자 한국은행 총재