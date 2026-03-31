싸이벡스, 1년에 단 한 번 연중 최대 혜택 ‘싸이데이 (42DAY)’ 라이브 진행

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

독일 프리미엄 유아용품 브랜드 싸이벡스(CYBEX)가 오는 4월 2일 브랜드 최대 프로모션인 ‘싸이데이(42DAY)’를 맞아 네이버 쇼핑라이브를 진행한다. 이번 행사는 1년에 단 한 번 제공되는 연중 최대 혜택으로, 싸이벡스의 대표 제품군을 파격적인 조건에 선보인다.이번 쇼핑 라이브는 오전 11시부터 단 1시간 동안 진행되며, 연중 최대 할인율과 레모 러닝타워를 100% 증정한다. 여기에 네이버페이 추가 적립, 페이백, 쌍둥이 가족 추가 할인 등 다양한 혜택이 더해질 예정이어서 소비자들의 큰 관심이 기대된다또한 당일 오전 10시부터는 싸이벡스 공식 브랜드 스토어에서 리퍼브 특가도 진행된다. 최대 60% 할인 혜택이 적용되는 리퍼브 제품은 기능상 문제는 없으나 미세한 외관 흠집이나 단순 진열 이력이 있는 제품으로 구성되며, 철저한 품질 검수를 거쳐 합리적인 가격으로 제공된다.이번 프로모션에서는 신생아 회전형 카시트 ‘제로나’, 주니어 카시트 ‘솔루션’, 신생아 바운서부터 러닝타워·패밀리체어까지 확장 가능한 하이체어 ‘레모’ 등 싸이벡스의 주요 라인업이 포함된다.제로나는 19cm에 이르는 깊은 머리보호대로 머리 흔들림을 방지하고, 안정적인 배면각도로 편안한 호흡을 돕도록 설계된 신생아용 회전형 카시트다. 솔루션은 각도 조절 머리 보호대가 적용되어 목 꺾임을 방지하고, 높이와 폭 동시 확장으로 아이 성장에 맞춰 오랜 기간 사용할 수 있도록 고안되었다. 레모는 신생아 바운서부터 러닝타워까지 확장 가능한 하이체어로, 발판과 좌석을 별도의 분해 조립 없이 한 손으로 쉽게 조절할 수 있다는 점이 특징이다.싸이벡스 관계자는 “이번 싸이데이 라이브는 다양한 혜택과 함께 브랜드 주요 제품을 보다 쉽게 경험할 수 있도록 기획했다”며 “연중 최대 혜택을 제공하는 만큼 많은 관심을 바란다”고 밝혔다.한편, 행사에 대한 자세한 내용은 싸이벡스 공식카페 및 스마트스토어 등에서 확인할 수 있다.온라인뉴스팀