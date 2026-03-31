[속보] 2월 산업생산 2.5% 증가…5년 8개월만 ‘최대’

이미지 확대 반도체 칩 자료 이미지. 아이클릭아트

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지난달 산업생산이 반도체 업계가 호조를 보이면서 전월 대비 2.5% 증가하며 5년 8개월 만에 최대를 기록했다. 설비투자도 13% 넘게 큰 폭으로 늘었다.국가데이터처가 31일 발표한 ‘2월 산업활동동향’에 따르면, 지난달 전산업생산지수(계절조정)는 118.4(2020년=100)로 전월보다 2.5% 증가했다. 이는 2020년 6월(2.9%) 이후 최대 증가폭이다. 다만 이는 지난 2월 발발한 중동전쟁의 여파가 반영되지 않은 수치다.산업생산은 작년 12월 1.2% 증가했다가 올해 1월 0.9% 감소한 뒤 다시 증가했다.제조업을 포함한 광공업 생산이 전월 대비 5.4% 증가했는데, 특히 반도체(28.2%)가 큰 폭으로 늘어 증가세를 견인했다.제조업을 포함한 광공업 생산이 전월 대비 5.4% 증가했는데, 특히 반도체(28.2%)가 큰 폭으로 늘어 증가세를 견인했다.서비스업 생산은 전월 대비 0.5% 증가했다.소매판매는 전월대비 보합을 나타냈다.소비 동향을 보여주는 소매판매액지수는 전월과 같은 수준을 유지했다.설비투자지수는 전월 대비 13.5% 증가했다.건설업체의 국내 시공 실적을 나타내는 건설기성(불변)은 19.5% 급증했다.현재 경기 상황을 보여주는 동행종합지수 순환변동치는 전달보다 0.8포인트 상승했다. 향후 경기를 예고하는 선행종합지수 순환변동치도 0.6포인트 올랐다.세종 조중헌 기자