토지 개발로 숨은 땅 여의도 4배 면적 찾았다

국토교통부는 30일 이런 내용의 ‘2026년 지적통계’를 31일 공표한다고 밝혔다. 지적통계는 토지·임야대장에 등록된 정보를 기초로 행정구역·지목·소유자별로 필지와 면적을 집계해 매년 공표하는 국가승인 통계다.
지적통계에 따르면 전국 토지·임야대장에 등록된 국토 면적은 지난해 말 기준 10만 472.4㎢로 전년보다 12.5㎢ 증가했다. 이는 서울 여의도 면적 2.9㎢의 약 4.3배에 해당하는 규모다. 경기 화성 화옹지구 농업개발사업을 비롯한 토지개발 사업과 전남 목포신항 배후단지 매립이 국토 면적 증가에 영향을 미쳤다.
전국 광역자치단체 17곳 중 면적이 가장 큰 곳은 경북(1만 8428.2㎢)으로 전체의 18.3%를 차지했다. 이어 강원(1만 6831.2㎢·16.8%), 전남(1만 2364.3㎢·12.3%) 순이었다. 면적이 가장 작은 광역단체는 세종(465.0㎢·0.5%)이었고, 광주(500.9㎢·0.5%), 대전 (539.8㎢·0.5%)이 뒤를 이었다.
국토 소유자는 지난해 말 기준 개인이 49.4%로 가장 많았다. 이어 국유지(25.6%), 법인(7.7%) 순이었다.
최근 10년간 국토 이용 변화도 뚜렷했다. 국토 면적의 약 81.8%를 차지하는 산림·농지(임야·전·답·과수원) 면적은 1538.6㎢로 2% 감소했다. 반면 학교용지 등 생활기반 시설 면적은 488.7㎢(15%), 공장용지 등 산업기반 시설 면적은 262.9㎢(25%), 도로·철도 등 교통기반 시설 면적은 402.1㎢(12%), 공원 등 휴양·여가 시설 면적은 240.9㎢(42%)씩 증가했다. 아파트 등 집합건물 면적은 751.8㎢로 10년 전에 비해 약 37.2% 증가했다.
국토부는 “산업화와 도시화로 인한 주거·산업용지와 기반시설 인프라 확충 등으로 산림·농지는 매년 감소하고 있다”고 설명했다.
세종 조중헌 기자
2026-03-31 B3면
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