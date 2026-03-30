충남 아산 등에 미래산업 6개사 2조 5547억 투자

6개 기업은 아산·논산·예산에 둥지
아산에 AI 데이터센터 2곳 들어서
충남 아산에 인공지능(AI) 데이터센터 2곳이 들어선다. 지난해 11월 보령을 시작으로 당진과 천안에 이어 충남에만 5곳의 AI 데이터센터가 몰리고 있다.
김태흠 지사는 30일 도청 대회의실에서 오세현 아산시장 등 3개 시군 시장·군수, 김동회 디앤알파트너스 대표이사 등 6개 기업 대표와 투자협약(MOU)을 체결했다.
협약에 따르면 6개 기업은 아산·논산·예산 등 3개 시군 산업단지 등 26만 3854㎡에 2030년까지 2조 5547억원을 투자해 생산시설을 신설하거나 이전한다. 이들 기업이 채용할 신규 인력은 총 1065명이다.
디앤알파트너스는 2029년 3월까지 아산 음봉 일원 11만 9339㎡에 100㎿ 규모의 AI 데이터센터를 구축한다. 투자금액은 1조 5000억원이다.
말타니는 2029년 3월까지 8500억원을 들여 음봉 일원 3만 8520㎡에 80㎿ 규모 AI 데이터센터를 조성한다.
앞서 도는 지난해 11월 보령 웅천산업단지 내 2조원을 투입한 100㎿ 규모의 AI 데이터센터에 이어 당진 석문국가산단지에도 2조원(160㎿급) 규모의 AI 데이터센터를 유치했다.
천안에도 2029년을 목표로 1조 2000억원이 투입돼 10만 2642㎡ 부지에 80㎿급 AI 데이터센터가 추진 중이다.
AI 데이터센터 건립지로 천안을 비롯한 충남 지역이 선택되는 배경은 우수한 교통·입지 여건과 안정적인 전력·산업 인프라가 꼽힌다.
한편, 이날 투자협약에 참가한 엑스알비는 수도권 2차전지 및 바나듐 배터리 생산시설을 아산 배방 스마트복합그린산단 3만 3000㎡의 부지에 이전 구축한다.
소디스는 수도권에 있는 AI 자율주행버스 생산시설을 배방 스마트복합그린산단 3만㎡에 이전 구축하기로 하고, 2030년 2월까지 450억원을 투자한다.
팜인더는 논산 상월면 일원 3만 3000㎡의 부지에 저온 진공 식품 건조·가공 시설을 이전 구축하고, 200명을 신규 고용한다.
MS머트리얼즈는 예산 예당산단 9995㎡의 부지에 2028년 12월까지 200억 원을 투자, 반도체 공정 특수가스 제조 공장을 신설한다.
김태흠 지사는 “단순 공장 건립을 넘어 충남 산업 구조를 첨단화하고 양질의 일자리를 창출하는 소중한 마중물이 될 것으로 기대한다”며 “AI 기반 산업을 지속적으로 확장해 충남의 미래 먹거리를 속도감 있게 확보해 나아가겠다”고 말했다.
아산 이종익 기자
아산에 AI 데이터센터 2곳 들어서
충남 아산에 인공지능(AI) 데이터센터 2곳이 들어선다. 지난해 11월 보령을 시작으로 당진과 천안에 이어 충남에만 5곳의 AI 데이터센터가 몰리고 있다.
김태흠 지사는 30일 도청 대회의실에서 오세현 아산시장 등 3개 시군 시장·군수, 김동회 디앤알파트너스 대표이사 등 6개 기업 대표와 투자협약(MOU)을 체결했다.
협약에 따르면 6개 기업은 아산·논산·예산 등 3개 시군 산업단지 등 26만 3854㎡에 2030년까지 2조 5547억원을 투자해 생산시설을 신설하거나 이전한다. 이들 기업이 채용할 신규 인력은 총 1065명이다.
디앤알파트너스는 2029년 3월까지 아산 음봉 일원 11만 9339㎡에 100㎿ 규모의 AI 데이터센터를 구축한다. 투자금액은 1조 5000억원이다.
말타니는 2029년 3월까지 8500억원을 들여 음봉 일원 3만 8520㎡에 80㎿ 규모 AI 데이터센터를 조성한다.
앞서 도는 지난해 11월 보령 웅천산업단지 내 2조원을 투입한 100㎿ 규모의 AI 데이터센터에 이어 당진 석문국가산단지에도 2조원(160㎿급) 규모의 AI 데이터센터를 유치했다.
천안에도 2029년을 목표로 1조 2000억원이 투입돼 10만 2642㎡ 부지에 80㎿급 AI 데이터센터가 추진 중이다.
AI 데이터센터 건립지로 천안을 비롯한 충남 지역이 선택되는 배경은 우수한 교통·입지 여건과 안정적인 전력·산업 인프라가 꼽힌다.
한편, 이날 투자협약에 참가한 엑스알비는 수도권 2차전지 및 바나듐 배터리 생산시설을 아산 배방 스마트복합그린산단 3만 3000㎡의 부지에 이전 구축한다.
소디스는 수도권에 있는 AI 자율주행버스 생산시설을 배방 스마트복합그린산단 3만㎡에 이전 구축하기로 하고, 2030년 2월까지 450억원을 투자한다.
팜인더는 논산 상월면 일원 3만 3000㎡의 부지에 저온 진공 식품 건조·가공 시설을 이전 구축하고, 200명을 신규 고용한다.
MS머트리얼즈는 예산 예당산단 9995㎡의 부지에 2028년 12월까지 200억 원을 투자, 반도체 공정 특수가스 제조 공장을 신설한다.
김태흠 지사는 “단순 공장 건립을 넘어 충남 산업 구조를 첨단화하고 양질의 일자리를 창출하는 소중한 마중물이 될 것으로 기대한다”며 “AI 기반 산업을 지속적으로 확장해 충남의 미래 먹거리를 속도감 있게 확보해 나아가겠다”고 말했다.
아산 이종익 기자
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