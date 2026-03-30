‘건설업 쇼크’에 8개 시도 역성장

건설업 역성장 IMF 이후 최대

이미지 확대 중동사태 장기화로 석유화확 원료인 나프타 재고가 급감하며 건설업계도 예의주시를 하고 있는 가운데 30일 서울의 레미콘 공장에서 믹서트럭이 이동하고 있다. 뉴시스

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건설 불황이 장기화하면서 전국 17개 시도 중 8개 시도가 ‘마이너스’ 성장을 한 것으로 드러났다. 건설업 부진이 지역경제 전반으로 확산하며 성장 둔화를 심화시킨 것이다.국가데이터처가 30일 발표한 ‘2025년 4분기 및 연간 실질 지역내총생산(GRDP)(잠정)’에 따르면, 지난해 전국 연간 경제 성장률은 1.0%로 집계됐다. GRDP는 한 지역의 가계·기업·정부 등 모든 경제주체가 새로 생산한 재화와 서비스의 가치를 금액으로 평가해 합산한 수치다.2021년 4.5%를 기록했던 지역경제 성장률은 2022년 2.7%, 2023년 1.6%로 둔화하다 2024년 2.0%로 소폭 반등했으나, 지난해 다시 1.0%로 내려앉았다.권역별로는 수도권(1.9%), 충청권(0.7%), 동남권(0.2%)이 증가했다. 반면 호남권은 0.7% 감소했고 대경권은 보합(0.0%)에 머물렀다. 5대 권역 중 연간 마이너스 성장을 기록한 것은 코로나 충격이 덮쳤던 2020년 이후 처음이다.이에 건설업 부진이 지역경제 성장률을 떨어뜨렸다는 분석이 나온다. 건설업은 지난해 9.3% 역성장하며 1998년 외환위기 시절 이후 가장 큰 폭으로 감소했다. 권역별로도 수도권(-8.1%), 충청권(-7.1%), 호남권(-14.0%), 대경권(-15.9%), 동남권(-6.1%) 등 전 지역에서 부진했다.시도별로는 감소폭이 더욱 컸다. 대구(-17.9%), 전남(-17.9%), 제주(-16.5%) 등에서 건설업 부진이 두드러졌고, 경북(15.0%), 강원(-13.4%), 광주(-13.0%) 등도 큰 폭의 감소세를 보였다.건설업 부진의 영향은 산업 전반으로 퍼져나갔다. 건설투자 감소는 철강·시멘트 등 중간재 수요 위축으로 이어지며 제조업 생산에 부담을 줬고, 부동산·사업서비스·엔지니어링 등 연관 서비스업 성장세도 제약했다.세종 조중헌 기자