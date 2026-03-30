대한전선, 식목일 맞아 당진시에 나무심기…신입사원 동참

이미지 확대 대한전선 임직원들이 당진시와 함께 식목일을 맞아 나무를 심고 있다. 대한전선 제공

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대한전선은 지난 27일 충남 당진시가 개최한 ‘제81회 식목일 나무심기’ 행사에 참여했다고 30일 밝혔다.당진시가 준비한 이번 행사에는 황침현 당진시 부시장을 비롯한 시 관계자와 지역 주민, 대한전선 올해 신입사원 등 임직원 20명을 포함해 총 200여명이 참여했다. 대한전선은 “이번 행사를 통해 환경 보호 활동의 의미를 더하고, 지역사회와의 상생 가치를 체감하는 계기를 가졌다”고 설명했다.이번 행사는 당진시가 산림의 중요성을 알리고, 시민참여형 나무심기 활동을 통해 산림의 공익적 가치를 확산하기 위해 마련됐다. 참여자들은 당진시 석문면 교로리 일원 2.9ha(약 8800평) 면적에 대기 정화와 생태계 개선에 기여할 수 있는 편백나무 4500본을 식재하고 주변 환경을 정비했다.대한전선은 이번 활동을 통해 지역사회와의 협력을 강화하고 환경 분야 사회공헌 활동을 지속적으로 확대해 나간다는 계획이다. 대한전선 관계자는 “식목일을 계기로 지역사회와 함께 환경의 중요성을 되새기고 실천할 수 있는 활동에 참여할 수 있어 의미가 크다”며 “친환경 활동을 꾸준히 이어가며 지속가능한 사회 구현에 기여하겠다”고 전했다.대한전선은 나무심기 활동 외에도 1사 1연안 가꾸기, 폐건전지 교환 캠페인, 멸종위기종 보호 활동 등 다양한 환경 분야 사회공헌 프로그램을 추진하고 있다.김지예 기자