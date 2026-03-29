‘연임’ 진옥동 신한금융 회장, 포용금융 확대

미소금융재단에 1000억 추가 출연

성실 상환 고객 ‘자산 형성’도 도와

이미지 확대 진옥동 신한금융그룹 회장이 지난 27일 서울 중구 은행연합회관에서 ‘청년 및 지방위기 지원 강화를 위한 업무협약식’을 갖고 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 진 회장, 김은경 서민금융진흥원장, 이억원 금융위원장, 정상혁 신한은행장.

신한금융 제공

2026-03-30 B2면

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연임에 성공한 진옥동 신한금융그룹 회장이 첫 행보로 미소금융재단에 1000억원을 추가 출연하며 포용금융 확대에 나섰다.신한금융그룹은 지난 27일 서민금융진흥원, 미소금융재단과 ‘청년 및 지방위기 극복 지원’을 위한 업무협약을 체결하고 1000억원 출연을 약속했다고 29일 밝혔다. 38개 미소금융재단 운영사 가운데 추가 출연은 이번이 처음이다. ﻿이번 출연은 단순 대출 지원을 넘어 자산 형성까지 이어지는 구조를 만들기 위한 조치다. 출연금 중 200억원은 성실 상환 고객의 자산 형성을 돕는 데 활용된다. 부채를 갚는 과정을 자산 축적으로 연결하는 방식이다. 신한금융은 이를 통해 포용금융을 ‘지원’에서 ‘자립과 변화’ 중심으로 확대하고, 오늘 6월 출시되는 청년미래적금 등 정책금융과의 연계도 강화한다는 방침이다.진 회장은 “성실하게 대출을 상환하면서도 자산을 쌓기 어려운 경우가 많다”며 “이들의 자립과 자산 형성을 돕는 구조를 책임 경영으로 정착시키겠다”고 밝혔다.박소연 기자