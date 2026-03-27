GS건설 ‘아산탕정자이 메트로시티’ 1638가구 선보여

이미지 확대 아산탕정자이_투시도

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GS건설은 충남 아산신도시센트럴시티 도시개발사업 내 조성되는 ‘아산탕정자이 메트로시티(A3블록)’ 견본주택을 27일 열고 분양에 나섰다고 밝혔다.아산탕정자이 메트로시티는 총 1638가구(지하 3층~지상 35층, 12개 동)다. 앞서 공급된 아산탕정자이 퍼스트시티(A1블록)와 아산탕정자이 센트럴시티(A2블록)를 합치면 총 3673가구 단지를 형성한다.타입별 분양 가구수는 △59㎡A 132가구 △59㎡B 34가구 △84㎡A 963가구 △84㎡B 334가구 △84㎡C 66가구 △84㎡D 66가구 △84㎡E 31가구 △125㎡PA 6가구 △125㎡PB 5가구 △125㎡PC 1가구다.단지는 천안 불당지구와 맞닿아 불당동 학원가와 상업시설을 편리하게 이용할 수 있다. 과선교(예정)가 개통되면 불당지구 접근성은 더욱 좋아질 전망이다.자녀 교육 환경 역시 강점이다. 구역 내 초등학교 부지(예정)가 계획돼 있으며, 탕정중, 탕정고(계획), 충남외고 등으로 통학할 수 있다.전 세대를 남향 위주로 배치해 채광과 통풍 효율을 극대화하고 일부 세대에는 4베이(Bay) 판상형 구조와 3면 발코니 설계를 적용해 탁 트인 개방감을 선사했다. 곳곳에 팬트리, 드레스룸 등 넉넉한 수납공간을 마련해 공간 활용도를 높였다는 게 GS건설 측 설명이다.자이(Xi) 커뮤니티 시설인 ‘클럽 자이안’에는 피트니스클럽·골프연습장·GX룸·사우나·독서실·티하우스 등이 조성될 예정이다. 교보문고가 북 큐레이션 서비스를 제공하며, 게스트하우스도 들어선다.GS건설 분양 관계자는 “주거 편의성과 공간 활용, 커뮤니티 구성 등을 종합적으로 고려해 선보이는 단지로 단지 서쪽에 아산탕정2 도시개발사업이 예정돼 미래 가치도 높다”고 말했다.입주는 2029년 6월 예정이다. 청약은 한국부동산원 청약홈에서 31일 특별공급을 시작으로 4월 1일 1순위 청약을 받는다. 당첨자는 4월 8일 발표하며, 당첨자 계약은 19~22일 진행될 예정이다.청약 자격은 모집공고일 기준 해당 지역 아산시 및 충남, 대전시, 세종시 거주자 중 만 19세 이상이면서 청약통장 가입 기간 6개월 이상, 지역별·면적별 예치금을 충족하면 1순위로 청약할 수 있다.아산 이종익 기자