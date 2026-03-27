㈜엘칸토 X ㈜이브로드캐스팅, 새로운 커머스 생태계 구축 예고

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70년 역사의 슈즈 기업 ㈜엘칸토(대표이사 조성원)와 유튜브 채널 삼프로TV(3PROTV)를 운영하는 ㈜이브로드캐스팅(의장 김동환)이 ‘지식 커머스 얼라이언스’ MOU를 체결하고 전통 제화 산업의 디지털 전환을 예고했다.1957년 창업한 엘칸토는 제조·생산·유통 전 과정을 아우르는 수직 계열화 인프라를 구축하며, 브랜드 헤리티지와 제조 역량을 보유한 국내 대표 제화 기업으로 성장했다.여기에 이번 ㈜이브로드캐스팅과의 업무협약을 통해 콘텐츠 중심으로 변화하는 소비 트렌드에 발맞춰 ‘신발을 판매하는 것이 아니라, 이 신발이 필요한 이유를 보여주겠다’라는 새로운 비전을 약속하고 있다.이번 협약은 국내 신발 업계에서 제조 기업과 경제 미디어가 결합한 최초의 사례다. 엘칸토의 브랜드 헤리티지와 제조 역량에 삼프로TV의 강력한 지식 콘텐츠 파워가 더해져 새로운 커머스 생태계가 마련될 것으로 이목을 끈다.양사는 탄탄한 기존 팬덤은 유지함과 동시에, 실용성을 중시하고 콘텐츠 반응도가 높은 뉴미디어 친화적인 여성 고객군을 신규 핵심 타깃으로 설정하여, 콘텐츠와 커머스가 결합된 차별화된 구매 경험을 선사할 계획이다.이를 위해 양사는 단발성 협업을 넘어, 제화와 콘텐츠의 결합을 완성해가는 ‘장기적 파트너십 로드맵’을 공동 설계했다. 1단계에서는 엘칸토의 브랜드 스토리텔링 콘텐츠를 제작해 브랜드 인지도와 신뢰도를 제고하고, 고객과의 초기 접점을 구축한다. 이어 2단계에서 콘텐츠가 직접 구매로 이어지는 커머스 연동 플랫폼을 구축한다. 3단계에서는 국내에서 검증된 지식 IP 커머스 모델을 해외로 확장해 나갈 계획이다.첫 번째 콘텐츠는 엘칸토의 브랜드 70년 헤리티지, 신규 론칭 브랜드의 개발 스토리, 소비자의 라이프스타일을 연결하는 스토리텔링 형식으로 기획되고 있다. 2026년 상반기 중 삼프로TV와 엘칸토 공식 유튜브 채널을 통해 공개될 예정이다. 이후 커머스 연동 및 공동 캠페인으로 고도화할 예정이다.㈜엘칸토 관계자는 “이번 협약은 일반 제조 기업이 온라인 미디어와 연계한 새로운 커머스 생태계를 제시하고, 나아가 K-콘텐츠의 글로벌 파급력을 활용한 소비재 브랜딩의 새로운 선례를 구축할 것이다”라고 밝혔다.㈜이브로드캐스팅 관계자는 “엘칸토와의 협력을 통해 미디어와 커머스를 융합한 실질적인 시너지를 창출하고 패션·라이프스타일 분야의 콘텐츠를 새롭게 선보일 것이다”라며 “신규 콘텐츠가 소비로 이어지는 새로운 경험을 제공함으로써 다양한 구독자층과 신규 수익원을 확보할 수 있을 것으로 기대한다”라고 전했다.온라인뉴스팀