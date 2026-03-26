1mm성형외과, ‘보건복지부 장관상’ 수상… 의료 프로세스 표준화 및 품질관리 성과 인정

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1mm성형외과가 ‘2025 공공정책대상’에서 보건복지부 장관상을 수상하며 의료 서비스의 공신력을 다시 한번 입증했다. 이번 수상은 환자 안전을 최우선 가치로 삼고, 의료 프로세스의 표준화와 품질관리 체계를 지속적으로 정비해 온 노력이 공공의료 정책 취지에 부합한다는 평가를 받은 결과다.1mm성형외과는 진단, 상담, 수술, 사후관리로 이어지는 의료 서비스 전 과정을 구조화하고 단계별 엄격한 기준을 수립해 운영체계를 표준화해왔다. 특히 진단 단계에서 환자의 얼굴 구조와 비율을 체계적으로 분석하고, 이를 바탕으로 개인별 맞춤 진료 계획을 수립함으로써 진료 의사결정의 일관성과 안정성을 확보하는 데 주력하고 있다.병원의 핵심 경쟁력은 철저한 안전 관리 역량에서 나온다. 1mm성형외과는 이를 위해 ▲감염 예방을 위한 멸균 시스템 ▲무균 수술실 기반 감염 관리 ▲수술 전 과정 1:1 전담 마취 모니터링 시스템을 철저히 가동하고 있다. 특히 전 의료진이 전문심폐소생술(ACLS) 자격을 보유해 응급 상황 발생 시 즉각적이고 전문적인 대응이 가능한 체계를 구축하고 있다고 병원 측은 밝혔다.또한 1mm성형외과는 2025년 보건복지부 장관상과 함께 KBS N 브랜드어워즈 눈성형 부문 3회 연속 수상, 포브스코리아 고객신뢰도 1위 프리미엄 브랜드 대상 성형외과 부문 2연속 수상, 중앙일보 2025 대한민국 CEO 리더십 신뢰 경영 부문 대상 등을 공개하고 있다. 이번 장관상 수상은 미용의료 영역에서도 시스템, 책임진료, 품질관리 체계가 중요한 경쟁력으로 평가받을 수 있음을 보여주는 사례다.온라인뉴스팀