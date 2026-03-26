“우승 최대 10억원” 국민 창업 오디션

정부, 기술·로컬 분야 5000명 선발

2026-03-26 B1면

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정부가 ‘국가창업시대’를 선언하고 대국민 오디션 방식으로 창업가 5000명을 선발한다. 누구나 아이디어만 있으면 참여할 수 있으며, 기술 분야 1등에게는 10억원 이상의 창업 자금을 지원한다.중소벤처기업부는 25일 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관 주재로 열린 ‘국가 창업시대 전략회의’에서 ‘모두의 창업 프로젝트’를 발표했다. 고용 불안과 양극화 심화에 대응하기 위한 ‘창업 사회로의 전환’ 첫 단계다.중기부는 26일부터 참가자를 모집해 기술 분야 4000명(비수도권 70%), 로컬 분야 1000명(비수도권 90%)을 선발한다. 선정된 참여자에게는 활동 자금 200만원과 인공지능(AI) 솔루션, 지식재산권 컨설팅 등을 지원한다.참여자들은 3개월간 아이디어를 구체화한 뒤 지역·권역별 오디션을 거쳐 11~12월 대국민 오디션에서 최종 우승자를 가린다. 기술 분야 1등에게는 10억원 이상, 로컬 분야 우승자에게는 1억원의 상금을 준다.창업 보육에는 프라이머, 퓨처플레이, 한국과학기술원(KAIST) 등 전국 100여 개 기관이 참여한다. 이들 기관은 오디션 진출 성과에 따라 인센티브를 받는다. 멘토단에는 이승건 토스 대표, 이세영 뤼튼 대표, 박성현 리벨리온 대표 등 500여 명이 참여한다.세종 김우진 기자