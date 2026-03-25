1월 합계출산율 0.99명… 1.0 코앞

출생아 2만 6916명… 7년 만에 최대

혼인 건수도 22개월 연속 상승세

이미지 확대

2026-03-26 2면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

지난 1월 태어난 아기가 2만 6000명을 넘어서며 7년 만에 최대치를 기록했다. 합계출산율도 0.99명까지 치솟으며 ‘마의 1명대’ 회복을 목전에 뒀다. 출생의 선행 지표인 혼인 건수 역시 2024년 4월부터 연속 증가세를 이어 가고 있어 출생아 수 증가 추세가 당분간 이어질 것이라는 전망이 나온다.국가데이터처가 25일 발표한 ‘1월 인구동향’에 따르면 1월 출생아 수는 2만 6916명으로 지난해 1월보다 11.7%(2817명) 늘었다. 2024년 7월부터 19개월 연속 증가세다.1월 기준으로는 2019년(3만 271명) 이후 7년 만에 가장 많은 수치다. 1월 출생아 수는 2016년(-6.0%)부터 9년 연속 감소했지만, 지난해 12.5% 늘어난 데 이어 올해도 10%대 상승률을 이어 갔다.이에 따라 1월 합계출산율(여성 1명이 평생 낳을 것으로 예상되는 자녀 수)은 0.99명으로 전년 동월 대비 0.1명 늘었다. 월별 통계 집계가 시작된 2024년 1월(0.79명) 이후 가장 높다. 같은 달 혼인 건수도 2만 2640건으로 12.4%(2489건) 증가해 1981년 통계 집계 이후 가장 긴 22개월 연속 상승세를 이어 갔다. 매년 70만명 안팎으로 태어난 2차 에코붐 세대(1991~1996년생)가 본격적인 결혼 적령기에 들어선 데다 정부의 혼인·출산 장려 정책이 맞물린 결과로 풀이된다.1월 사망자 수는 3만 2454명으로 전년 대비 17.6%(6950명) 감소했다. 이에 경기(1139명), 서울(329명), 인천(44명) 등 수도권에서는 출생아가 사망자보다 많은 자연증가가 나타났다.인구 이동도 수도권 쏠림 현상을 보였다. 이날 발표된 ‘2월 국내인구이동통계’에 따르면 경기(4428명), 서울(4227명), 대전(913명), 인천(871명) 등 7개 시도는 인구가 순유입됐다. 반면 경남(-3454명)과 경북(-2011명), 울산(-1410명), 광주(-1287명) 등은 순유출됐다.세종 박은서 기자