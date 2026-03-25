신원인팩, ESG 기반 나눔 지속… 대한적십자사 ‘회원유공장 명예장’ 수상

이미지 확대 사진=신원인팩 제공

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친환경 패키지 전문기업 ㈜신원인팩(대표 이성구)이 기업과 개인 차원의 꾸준한 기부 활동을 이어온 공로를 인정받았다.㈜신원인팩은 대한적십자사 경기도지사로부터 누적 기부금 1000만원 이상 후원 기업에 수여되는 ‘회원유공장 명예장’을 받았다고 밝혔다. 이번 수상은 단발성 지원이 아닌 장기간 이어진 사회공헌 활동의 지속성을 높이 평가한 결과다.명예장 전달식은 지난 9일 신원인팩 본사에서 진행됐다. 조용철 대한적십자사 경기도지사 서부봉사관 관장이 직접 현장을 찾아 상패를 전달했으며, 기업의 나눔 실천에 대한 감사의 뜻을 전했다.신원인팩은 친환경 포장재 개발 및 제조를 기반으로 성장해온 기업으로, 최근에는 친환경 소재 확대 적용과 생산 공정 개선 등을 통해 지속 가능한 제조 체계 구축에 주력하고 있다. 동시에 ESG 경영을 강화하며 환경 보호뿐 아니라 사회적 책임 이행에도 힘을 쏟고 있다.이번 수상은 기업의 후원뿐 아니라 대표 개인의 지속적인 기부 활동이 함께 반영된 점에서도 의미를 더한다. 이성구 대표는 2014년 대한적십자사 정기후원을 시작으로 취약계층 지원 활동을 이어왔으며, 이러한 공로로 2022년 10월 개인 자격 ‘회원유공장 명예장’을 수상한 바 있다. 이번에는 기업 차원의 기부 성과까지 더해지며 공로가 확대됐다.신원인팩 관계자는 “앞으로도 ESG 경영을 기반으로 지역사회와 상생하는 다양한 나눔 활동을 이어갈 계획”이라며 “지속적인 실천을 통해 도움이 필요한 이웃들에게 실질적인 보탬이 될 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.온라인뉴스부