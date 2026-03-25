청호나이스, 살균 리모컨 비데 ‘B700’ 출시… 위생·세정 기능 강화

이미지 확대 청호나이스 살균 리모컨 비데 ‘B700’. 청호나이스 제공

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청호나이스가 위생·세정 기능을 강화한 살균 리모컨 비데 ‘B700’을 출시했다고 25일 밝혔다.이 제품은 노즐과 유로, 도기까지 관리하는 ‘트리플 살균 시스템’을 적용해 위생 관리 성능을 높인 것이 특징이다. 12시간 단위로 자동 살균 기능이 작동하며 대장균, 살모넬라균, 녹농균 등 주요 세균을 99% 제거한다는 설명이다.노즐에는 부식과 오염에 강한 풀 스테인리스 소재를 적용했고, 사용 전후 자동 세척 기능을 통해 청결 상태를 유지하도록 했다. 비데 커버 끝부분에는 ‘위생 핸들’을 탑재했다.세정 기능도 차별화했다. 360도 회전하는 ‘3Way 노즐 시스템’을 통해 일반, 미스트, 에어미스트 등 세 가지 물살을 선택할 수 있다. 공기를 혼합한 ‘공기방울 세정’과 전후좌우로 움직이는 ‘무브 세정’ 기능으로 입체적인 세정이 가능하다. 따뜻한 에어미스트 물살을 활용해 약 3분간 항문 주변을 집중 세정하는 ‘원터치 좌욕 모드’도 있다.김현이 기자