‘전동시트 끼임 사고’ 팰리세이드 등 24종, 41만대 리콜 진행

국토교통부는 현대자동차, 기아, KG모빌리티(KGM), BMW코리아에서 판매한 24개 차종 40만 8942대에서 제작 결함이 발견돼 리콜을 진행한다고 24일 밝혔다. 리콜 대상에는 최근 미국에서 전동 시트 끼임 사망 사고와 관련 있는 현대차 팰리세이드 등 2개 차종 5만 7987대가 포함됐다.
국토부는 “2·3열 전동시트를 제어하는 소프트웨어 설계 미흡으로 시트 작동 시 인체나 사물 끼임을 제대로 인식하지 못하는 것으로 나타났다”고 설명했다.
이에 현대차는 지난 20일부터 OTA(무선 통신망을 통한 성능 개선) 방식으로 시정조치를 진행 중이다. 리콜 조치에 따라 한 번의 스위치 조작으로 시트 작동이 해제되고 테일게이트(뒷문)가 열렸을 때만 자동 접힘 기능이 활성화되는 등 개선이 이뤄진다. 안전성 강화를 위해 전동시트 작동법 개선도 검토해 다음 달 중 추가 리콜을 진행할 계획이다.
화재 발생 가능성이 있는 차량에 대해서도 리콜이 실시된다.
기아 카니발 20만 1841대, KGM의 토레스 등 3개 차종 7만 8293대, BMW 520i 등 18개 차종 2만 9678대가 그 대상이다.
세종 박은서 기자
2026-03-25 B1면
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