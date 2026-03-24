RT7Beauty College-맑은소프트, 미국내 ‘K-뷰티교육사업’ 확대 위한 사업협약 체결

이미지 확대 RT7 Beauty College-맑은소프트 사업협력 협약식. (사진=맑은소프트)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

클라우드 기반 LMS(학습관리시스템) 전문 기업 맑은소프트(대표 하근호)는 미국 현지 미용 전문 교육기관인 RT7 Beauty College(설립자 스칼렛 박)와 미국 시장 내 교육 사업 경쟁력 강화 및 글로벌 교육 콘텐츠 확산을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.이번 협약은 RT7 Beauty College가 미국에서 추진 중인 미용 교육 사업에 맑은소프트의 고도화된 IT 기술력과 서울대학교의 우수한 교육 콘텐츠(서울대 한국어 및 서울대 부모교육 등)를 결합해 미국 현지 교육 모델의 디지털 전환을 가속화하고 교육의 질을 혁신하기 위해 마련됐다.양사는 이번 협약을 통해 ▲클라우드 기반 LMS 플랫폼 구축을 통한 디지털 교육 환경 조성 ▲서울대학교 온라인 한국어 강좌 및 부모교육 콘텐츠 공급 ▲K-뷰티와 한국어 교육을 융합한 차별화된 교육 프로그램 개발 ▲미국 시장 내 교육 사업 활성화를 위한 마케팅 및 운영 지원 ▲미국 내 뷰티 교육의 한국 내 유학 지원 협력 등 다각적인 분야에서 긴밀히 협력하기로 했다.RT7 Beauty College는 한·미 양국에서 30년 이상의 미용 비즈니스 경력을 보유한 스칼렛 박(Scarlett Park) 설립자가 운영하는 전문 교육기관으로, Cosmetology(미용학), Barbering(이용학), Esthetics(피부미용학) 등 실무 중심의 커리큘럼을 제공하고 있다. RT7은 이번 협약을 통해 단순한 미용 기술 교육을 넘어 맑은소프트의 LMS를 활용한 체계적인 학습 관리와 한국어 콘텐츠를 통한 문화 교육을 병행해 미국 내 독보적인 ‘K-뷰티 교육 플랫폼’으로 도약한다는 계획이다.맑은소프트는 자사의 검증된 클라우드 LMS 솔루션을 제공해 RT7 Beauty College의 교육 인프라를 디지털화하고, 한국을 대표하는 서울대학교의 한국어 교육 콘텐츠를 탑재해 미국 수강생들에게 수준 높은 학습 기회를 제공할 예정이다. 특히 지난 카자흐스탄 진출 성공 사례에 이어 이번 미국 시장 공략을 통해 글로벌 에듀테크 기업으로서의 입지를 더욱 공고히 할 것으로 기대된다.RT7 Beauty College의 스칼렛 박 설립자는 “미국 내에서 K-뷰티에 대한 관심이 어느 때보다 높은 지금, 맑은소프트의 선진 에듀테크 기술과 서울대학교의 신뢰도 높은 콘텐츠를 도입하게 돼 기쁘다”며 “이를 통해 미국 전역으로 교육 사업을 확장하고 글로벌 인재 양성에 앞장서겠다”고 밝혔다.맑은소프트 하근호 대표는 “RT7 Beauty College가 가진 미국 현지 네트워크와 맑은소프트의 IT 솔루션이 결합돼 강력한 시너지가 발생할 것”이라며 “미국 시장의 특수성에 맞춘 최적화된 시스템 지원을 통해 K-교육 콘텐츠가 전 세계로 뻗어 나가는 교두보 역할을 하겠다”고 강조했다.이번 업무협약은 체결일로부터 3년 동안 유효하며, 향후 양사는 미국 내 지역 커뮤니티 센터 및 타 미용 학교와의 파트너십 확대를 통해 B2B 라이선스 계약 등 사업 영역을 지속적으로 넓혀갈 예정이다.온라인뉴스팀