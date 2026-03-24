프리미엄 컴포트 슈즈 ‘타린로즈’, ‘2026 대한민국 소비자선호도 1위’ 수상

이미지 확대 (사진=타린로즈 제공)

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주식회사 선봉인더스트리(대표 박상용)가 전개하는 프리미엄 컴포트 슈즈 브랜드 타린로즈(Taryn Rose)가 ‘2026 대한민국 소비자선호도 1위’ 시상식에서 패션(키높이운동화) 부문 대상을 수상했다고 밝혔다.‘대한민국 소비자선호도 1위’는 객관적인 조사를 통해 분야별 브랜드 경쟁력을 검증하고, 소비자에게 신뢰할 수 있는 선택 기준을 제시하는 공신력 있는 시상이다. 타린로즈는 기존 키높이 슈즈의 고질적 문제였던 착화감을 의학적 설계로 해결하며 기능성 슈즈 시장의 혁신을 주도한 점을 높게 평가받았다.타린로즈는 미국 정형외과 의사가 만든 프리미엄 컴포트 슈즈 브랜드로, ‘키높이 슈즈는 무게중심이 앞으로 쏠려 불편하다’는 오랜 통념에서 출발했다. 브랜드는 발과 신체 구조에 대한 의학적 전문성을 설계의 근본으로 삼아, 기존 키높이 슈즈가 안고 있던 불균형한 체중 분산과 장시간 착용 시의 피로·통증 문제를 기능성 기술로 해소했다.이러한 기술력은 가파른 성장세로 이어졌다. 타린로즈는 2025년 2월 국내 론칭 이후 약 1년여 만에 누적 판매량 21만 족을 달성했다. 실구매 고객 후기 역시 2만 4천여 건에 달해 높은 소비자 만족도를 증명했다. 최근에는 기존 7cm 기능성 키높이 스니커즈 라인업에 이어 8cm 기능성 키높이 라인을 새롭게 추가하며 제품군을 확대하고 있다.아울러 타린로즈는 지난 1월 VIP 고객 초청회를 개최해 ‘편안함과 스타일의 공존’이라는 브랜드 철학에 공감하는 실사용자들과 직접 소통하는 자리를 마련했다. 단순한 제품 판매를 넘어 고객과 함께 브랜드 가치를 만들어 나가려는 브랜드의 철학이 고스란히 담긴 행사였다는 것이 업체 측 설명이다.타린로즈 관계자는 “이번 수상을 계기로 앞으로도 발의 편안함을 최우선 가치로 삼아 편안함과 디자인 모두를 충족하는 제품 개발에 매진함으로써 더 많은 이들의 일상을 함께하는 브랜드로 성장해 나가겠다”고 밝혔다.온라인뉴스팀