에이치피오 덴프스, ‘2025 앤어워드’ 수상… ‘프리미엄의 기준’ 제시한 디지털 캠페인 주목

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프리미엄 건강기능식품 기업 에이치피오(H.PIO)의 덴프스(Denps)는 대표 제품 3종을 중심으로 전개한 디지털 캠페인 영상 시리즈가 ‘2025 앤어워드(A.N.D. Award)’ 디지털 광고 HEALTH 분야 수상작으로 선정됐다고 밝혔다.이번 수상은 ‘덴마크 유산균이야기’, ‘트루바이타민’, 신제품 ‘덴마크 유산균이야기 덴티’로 이어지는 핵심 포트폴리오를 하나의 시리즈로 연결하고, ‘프리미엄의 기준, 덴프스’라는 메시지를 일관되게 전달한 디지털 콘텐츠 전략이 성과로 이어졌다는 점에서 의미가 크다.해당 캠페인은 제품별 기능을 단순 나열하는 방식에서 벗어나, 아침·오후·자기 전으로 이어지는 ‘하루 건강 루틴’을 서사로 구성한 것이 특징이다. ‘덴마크 유산균이야기’는 하루를 시작하는 장 건강 루틴으로, ‘트루바이타민’은 일상에 필요한 영양 밸런스 솔루션으로, ‘덴마크 유산균이야기 덴티’는 하루를 마무리하는 구강 케어 루틴으로 자연스럽게 연결되며, 제품이 필요한 순간과 섭취 이유를 직관적으로 전달했다.특히 세 편의 영상은 유산균·비타민·구강유산균 각 카테고리에서 “프리미엄의 기준은 무엇인가”라는 근본적인 질문을 던지고, 이에 대한 해답을 덴프스만의 원료 경쟁력과 제품 설계 역량을 통해 제시하는 구조로 기획됐다. 이를 통해 덴프스는 단순한 프리미엄 이미지를 넘어, 소비자가 믿고 선택할 수 있는 ‘신뢰의 기준’을 정의하는 브랜드로서 입지를 확고히 했다.덴프스는 그동안 ‘덴마크 프리미엄 스탠다드’를 기반으로 구축해온 브랜드 세계관과 배우 공유와의 신뢰감 있는 서사를 디지털 플랫폼 환경에 맞춰 성공적으로 확장했다는 평가를 받았다. 기획 단계부터 디지털 플랫폼의 시청 패턴을 반영해 몰입도를 극대화한 점 또한 주요 수상 요인으로 꼽힌다.‘앤어워드’는 한국디지털기업협회가 주관하고 과학기술정보통신부와 문화체육관광부가 후원하는 국내 대표 디지털 미디어 시상식이다. 매년 디지털 산업 발전에 기여한 혁신적인 프로젝트를 대상으로 전문가 심사를 거쳐 수상작을 선정한다.에이치피오 관계자는 “이번 수상은 덴프스가 제시해온 ‘프리미엄의 기준’이 디지털 콘텐츠를 통해 소비자에게 설득력 있게 전달된 결과”라며 “앞으로도 제품력을 기반으로 차별화된 기준을 제시하며 소비자의 라이프스타일 전반을 아우르는 브랜드로 도약하겠다”고 전했다.온라인뉴스팀