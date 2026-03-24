서프(Surf), 노코딩 기반 크립토 AI 플랫폼 ‘서프 2.0’ 얼리 액세스 출시

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크립토 특화 AI 리서치 플랫폼 서프(Surf)가 텍스트 입력만으로 맞춤형 크립토 프로덕트를 구축할 수 있는 차세대 플랫폼 ‘서프 2.0(Surf 2.0)’의 얼리 액세스를 출시했다고 24일 밝혔다. 코딩 지식 없이도 자연어 프롬프트만으로 크립토 분석 도구와 웹 앱을 만들 수 있는 것이 핵심으로, 그간 개발자의 영역이었던 크립토 프로덕트 구축의 문턱을 대폭 낮췄다는 평가다.범용 AI 모델이 비약적으로 발전했지만, 가상자산처럼 고도의 전문성이 요구되는 영역에서는 AI의 일반적 추론 능력만으로 한계가 분명했다. 블록체인별로 상이한 데이터 구조, 실시간으로 변동하는 토큰 이코노미, 온체인과 오프체인을 넘나드는 복합적 분석 등 범용 모델이 대응하기 어려운 과제가 산적해 있었다. 서프 2.0은 이러한 크립토 산업 고유의 복잡성에 초점을 맞춘 전문 플랫폼으로, 기존 AI 챗봇과는 근본적으로 다른 접근법을 취한다.서프 2.0은 구글, 오픈AI, 앤스로픽, xAI, 딥시크 등 글로벌 빅테크의 최전선 AI 모델 10종 이상을 서프의 자체 파인튜닝 모델과 함께 자동 조합해 구동한다. 여기에 30개 이상의 독자적 산업 데이터 소스와 독점 데이터베이스를 결합함으로써, 일반 웹 검색에 의존하는 범용 AI와 차별화된 심층 분석을 제공한다.이번 업데이트의 핵심은 두 가지다. 첫째는 노코드 빌더 ‘서프 스튜디오(Surf Studio)’다. 코딩 경험이 없는 일반 사용자도 원하는 기능을 자연어로 설명하고, 결과물을 확인하며 수정하는 과정만 거치면 된다. 별도의 서버 설정이나 호스팅 과정 없이 즉시 웹 앱으로 배포할 수 있어, 아이디어에서 프로덕트까지의 거리를 획기적으로 줄였다.둘째는 개발자 및 AI 에이전트를 위한 크립토 인프라 ‘서프 에이전트 스택(Surf Agent Stack, SAS)’이다. 7개 카테고리에 걸쳐 60개 이상의 API 엔드포인트와 MCP 서버를 제공하며, 클로드 코드(Claude Code) 등 기존 AI 코딩 환경에 바로 연동할 수 있다. 이를 통해 개발자는 서프의 데이터와 분석 역량을 자체 프로젝트에 빠르게 도입할 수 있다.서프가 실시간으로 처리하는 데이터 규모도 주목할 만하다. 40개 이상의 블록체인을 지원하며, 294억 건 이상의 체인 간 토큰 전송 기록을 분석한다. 1억 2천만 건 이상의 소셜 포스트를 인덱싱하고 20만 개 핵심 계정을 실시간 모니터링하며, 1만 2천 개 이상의 고래 및 주요 지갑의 자금 흐름을 추적한다. 이미 누적 250만 건 이상의 크립토 태스크를 성공적으로 처리하며 시장 검증을 마친 상태다.실제 활용 사례도 구체화되고 있다. 현재 사용자들은 서프 2.0을 활용해 파트너십 체결 전 자동화된 실사 리포트를 발행하거나, 펀더멘털과 온체인 지표를 결합한 프로토콜 경쟁 분석 도구를 구축하고 있다. 고래 자금 이동이나 프로젝트 관련 감성 변화가 감지되면 슬랙(Slack)으로 즉시 알림을 보내는 비즈니스 자동화 도구도 대표적인 사용 사례다.라이언 리(Ryan Li) 서프 CEO는 “크립토 시장은 데이터의 양과 속도 면에서 AI 활용의 실질적 필요가 가장 큰 산업”이라며, “서프 2.0을 통해 전문 개발자가 아니더라도 누구나 자신만의 크립토 인텔리전스 도구를 만들 수 있는 시대를 열겠다”고 밝혔다.서프 2.0 얼리 액세스는 현재 최상위 구독 등급인 ‘맥스(Max)’ 사용자에게 우선 제공되고 있으며, 향후 ‘프로(Pro)’ 등급 및 일반 사용자에게도 순차적으로 개방될 예정이다. 더 자세한 정보와 API 문서는 서프 공식 웹사이트에서 확인할 수 있다.온라인뉴스팀