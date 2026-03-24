수산물 최대 ‘반값’…25일부터 ‘대한민국 수산대전-특별전’

25일부터 다음달 12일

온·오프라인 56개 판매처

이미지 확대 국민실속 고등어 포스터. 해양수산부

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전국 마트와 온라인몰에서 수산물 가격을 최대 50% 할인하는 ‘대한민국 수산대전-수산인의 날 특별전’이 열린다.이번 행사는 25일부터 다음 달 12일까지 19일 동안 마트 24개소, 온라인 32개소 등 56개 판매처에서 열린다.할인 품목은 소비자가 많이 찾는 명태, 고등어, 갈치, 오징어, 참조기, 마른멸치, 김, 전복 등으로, 최대 50% 할인된 가격에 구매할 수 있다.특히 최근 고등어 가격 상승으로 국민이 체감하는 물가 부담이 커져 이번 행사에서는 300g 내외의 ‘국민 실속 고등어’를 판매한다.김성범 해양수산부 장관 직무대행은 “이번 행사를 통해 최근 중동 상황 등으로 인한 물가 상승에 대응하고 국민의 생활물가 부담을 완화하고자 한다”고 밝혔다.판매처별 행사 기간 등 자세한 내용은 수산대전 공식 누리집에서 확인할 수 있다.김중래 기자