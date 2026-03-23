4월 에너지 위기설 현실화

에너지 공급절벽 장기화 전망

이미지 확대 여수·여천 NCC 공장 셧다운 돌입… “나프타 2주면 바닥” 중동 사태 여파로 나프타 공급이 차질을 빚는 가운데 지난 9일 전남 여수시 석유화학단지의 한 공장에서 수증기가 피어오르고 있다.

여수 연합뉴스

이미지 확대 여수·여천 NCC 공장 셧다운 돌입… “나프타 2주면 바닥” 23일 경기 안산 단원구의 항구에서 바라본 인천 송도 한국가스공사 인천생산기지 내 액화천연가스(LNG) 탱크와 운반선의 모습.

안산 연합뉴스

이미지 확대 제주도청 차량 5부제 시행 제주도청 앞에 23일 차량 5부제 안내판이 설치돼 있다. 제주도는 중동 상황으로 인한 국가적 자원안보 위기에 선제적으로 대응하기 위해 이날부터 상황이 안정될 때까지 공직자 차량 5부제를 시행한다고 밝혔다.

제주 연합뉴스

2026-03-24 1면

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중동 사태에 따른 원유 수급 차질로 국내 석유화학 업체들이 나프타 공급 부족으로 잇따라 가동 중단을 선언하면서 산업계에서 ‘4월 셧다운 위기설’이 확산하고 있다. 석유화학 제품을 공급받는 플라스틱·자동차 부품 등 후방 산업까지 공급망 위기가 번지면서 국민 생활에 악영향이 불가피하다는 관측도 나온다.특히 중동의 에너지 생산 핵심기지가 잇따라 파괴돼 액화천연가스(LNG) 공급 절벽이 열흘 앞으로 다가왔다는 외신 보도도 나온다. 반면 정부는 다음달 중순 비축유 방출 및 대체 원유 확보 등으로 에너지 수급 문제는 없다며 선을 그었다.LG화학은 23일 나프타로 에틸렌을 생산하는 여수 국가산업단지 내 나프타분해설비(NCC) 2공장의 가동을 중단했다. 나프타 공급이 원활해질 때까지 2공장을 멈추고 1공장만 가동한다. 공장별 에틸렌 생산량은 1공장이 연간 120만t, 2공장이 80만t이다.여천 NCC도 올레핀 전환 공정 가동을 중단했다. 이미 원료 부족으로 가동률이 60~65뉴에 그치는 상태여서 일부 가동 중단을 결정한 것으로 보인다. 롯데케미칼도 생산시설 가동을 멈추는 대정비 일정을 다음달 18일에서 3주 앞당겨 오는 27일 시작한다. 나프타 재고량이 적은 상황을 고려한 것으로 보인다. 석유화학 업계 관계자는 “기업들이 보유한 나프타 재고는 2~3주 분량”이라고 말했다.석유화학 업체에서 폴리에틸렌(PE)과 폴리프로필렌(PP) 등을 공급받는 플라스틱 가공업체들도 원료 확보에 비상이 걸렸다. PE는 비닐봉지, 종량제 봉투, 비닐하우스 필름 등을 만드는 재료이고 PP는 도시락 용기, 반찬통, 컵라면 용기, 화장품 용기 등의 소재다.한국프라스틱공업협동조합연합회가 플라스틱업계 실태 조사 결과(복수 응답) 응답 기업 37곳 중 71.1%가 중동 전쟁 이후 석유화학 기업으로부터 ‘합성수지 공급 축소 및 중단 가능성’ 안내를 받았고, 원료 가격 인상을 통보받은 기업은 92.1%에 달했다. 중동 사태 이후 톤당 PE 평균단가는 지난 2월 약 154만원에서 이달에 20만원(13%)가량 오른 것으로 조사됐다. 업계 관계자는 “원료 수급이 안 되는데 가격도 크게 올라 비상”이라며 “봉투나 포장재를 만드는 플라스틱 필름 업체는 영세 업체가 많아 버틸 수 있을지 걱정”이라고 전했다.플라스틱 생산 차질은 산업 전반으로 파급될 가능성이 크다. 화장품·패션·식품 등 유통업계는 용기와 포장재 가격 인상 움직임에 대응책 마련을 고심하고 있다. 대형 식품사들은 2~3개월 치 포장재 재고를 확보했지만 사태 장기화 땐 원재료 수급 차질과 납품단가 인상을 감내해야 한다. 자동차 내·외장재 소재인 아크릴로니트릴 부타디엔 스티렌(ABS)도 공급 차질 가능성이 있다.정부는 ‘4월 원유 수급 위기설’ 진화에 나섰다. 양기욱 산업통상부 산업자원안보실장은 이날 브리핑에서 “4월 중순에 비축유 방출이 계획돼 있어 원유 수급에는 특별한 문제가 없다”고 밝혔다. 아랍에미리트(UAE)에서 도입하기로 한 2400만 배럴과 관련해 3월 말에 400만 배럴, 4월 1일에 400만 배럴이 들어오고 나머지 1800만 배럴은 4월 중순까지 입항이 완료될 전망이다.석유화학 업계의 ‘셧다운’ 우려에 대해서는 “국내 나프타 공급의 약 55%를 차지하는 정유사와 협의해 수출 물량을 국내로 돌릴 계획”이라면서 “긴급 수급 조정 명령까지 발동하면 가동 중단 위기 시점을 4월 말이나 5월까지 충분히 늦출 수 있다”고 말했다. LNG 수급 역시 당장 수급에는 큰 문제가 없을 것으로 예상했다.반면 중동 현지에서는 이번 전쟁이 역대 가장 심각한 에너지 위기를 불러올 것이라는 경고가 나왔다. 파티 비롤 국제에너지기구(IEA) 사무총장은 22일(현지시간) 호주 캔버라 연설에서 “이번 위기는 1970년대 두 번의 오일쇼크와 2022년 러시아의 우크라이나 침공에 따른 가스 (공급) 충격을 모두 합친 수준”이라며 “이번 전쟁으로 중동 지역 9개국에서 최소 40개 에너지 자산이 심각하게 손상됐다”고 말했다. 이어 “석유, 가스뿐만 아니라 석유화학 제품, 비료, 황, 헬륨 등 세계 경제의 핵심 동맥 역할을 하는 품목 거래가 중단될 것”이라고 우려했다.파이낸셜타임스는 이번 전쟁 개시 직전에 걸프지역에서 출발한 마지막 LNG 운반선들이 열흘이면 모두 목적지에 도착한다고 이날 보도했다. 세계 가스 공급이 벼랑 끝에 섰다는 의미다.서울 김지예·김주연 기자·세종 강주리·여수 류지홍 기자