오케스트로, ISO 국제표준 논의의 장 마련… 글로벌 AI 클라우드 협력 강화

이미지 확대 오케스트로, ISO 국제표준 논의의 장 마련

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AI·클라우드 소프트웨어 기업 오케스트로 그룹(의장 김민준)은 지난 20일 서울 여의도 본사에서 클라우드 국제표준 기구 ‘ISO/IEC JTC 1/SC 38’과 국내 산업계 간 기술 교류를 위한 ‘아웃리치 워크숍’을 개최했다고 23일 밝혔다.ISO/IEC JTC 1/SC 38은 국제표준화기구(ISO)와 국제전기기술위원회(IEC)가 공동 운영하는 JTC 1 산하 분과위원회로 클라우드 컴퓨팅 및 분산 플랫폼 분야의 국제 표준을 제정하는 핵심 기구다.이번 행사는 과학기술정보통신부 국립전파연구원(RRA) 주최, 한국정보통신기술협회(TTA) 주관으로 진행됐으며 23일부터 제주에서 열리는 ‘SC 38 국제표준회의’를 앞두고 주요 의제를 사전 논의하고 글로벌 협력 기반을 강화하기 위해 마련됐다.이날 행사에는 SC 38 애니쉬 카마르카 의장, 빌 애쉬 커미티 관리자, 제프 클라크 컨비너 등 국제 표준 기구 주요 인사를 비롯해 ETRI 이승윤 본부장 등 국내외 전문가들이 참석했다. 행사는 김 의장의 환영사와 애니쉬 카마르카 의장의 인사말로 시작됐으며 이후 글로벌 표준화 동향을 공유하는 발표 세션이 이어졌다.발표 세션에서는 마이크로소프트 마크 제프리의 ‘정책 가이드라인’, 존 칼훈의 ‘상호운용성 및 이식성’, ETRI 김대원 박사의 ‘AI 클라우드’ 등이 소개되며 국제 표준화 흐름과 기술 방향이 논의됐다. 또한 SC 38 한국 전문위원회(SC 38 K), TTA, AI클라우드산업협회, 한국컴퓨팅산업협회 등 유관 기관과 산업계 관계자들이 참석해 국제 표준의 국내 산업 적용 방안과 협력 방향에 대해 의견을 나눴다.한편 오케스트로는 3월 23일부터 제주에서 개최되는 ‘SC 38 국제표준회의’에 나연묵 CVO를 한국 대표단 수석대표로 참여시키는 등 국제 표준 논의에 적극 참여할 계획이다.김 의장은 “글로벌 클라우드 표준과 국내 산업 간 정합성 확보는 시장 경쟁력 강화를 위한 핵심 과제”라며 “민·관·연 협력의 중심에서 국제 표준과 산업 현장을 연결하고 국내 클라우드 생태계의 글로벌 경쟁력 강화를 지속 추진하겠다”고 밝혔다.온라인뉴스부