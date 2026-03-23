정원삼, ‘2026 서울어워드’ 우수상품 선정…품질 경쟁력 인정 받아

이미지 확대 네이처가든 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

건강기능식품 전문 기업 ㈜네이처가든의 홍삼 브랜드 정원삼은 서울경제진흥원(SBA)이 주관하는 ‘2026 서울어워드(Seoul Awards 2026)’에서 ‘6년근 고려홍삼정 365스틱 30포’가 우수상품으로 선정됐다고 밝혔다.서울 어워드는 서울경제진흥원(SBA)이 2016년부터 운영해 온 인증 제도로, 상품의 품질과 기술력, 디자인, 시장성 등을 종합적으로 평가해 경쟁력 있는 서울 소재 중소기업의 우수 제품을 선정하고 서울시가 공식 인증을 부여하는 제도다. 선정 제품에는 인증 마크 사용 권한이 주어지며, 국내외 온·오프라인 판로 확대를 위한 다양한 지원 프로그램에 참여할 수 있는 기회가 제공된다.이번에 선정된 정원삼 ‘6년근 고려홍삼정 365스틱 30포’는 엄선된 6년근 고려홍삼을 사용해 제조한 스틱형 홍삼 제품으로, 휴대와 섭취가 간편하면서도 홍삼 본연의 깊은 풍미와 영양을 균형 있게 담아낸 것이 특징이다.특히 원료 선별부터 제조, 품질 관리까지 전 과정에 걸친 체계적인 관리 시스템을 통해 안정적인 품질을 유지하고 있다는 점에서 높은 평가를 받았다.정원삼은 이번 서울 어워드 선정을 계기로 브랜드 신뢰도를 한층 강화하고, 국내 시장은 물론 해외 시장 확대에도 속도를 낼 계획이다. 공신력 있는 인증을 바탕으로 글로벌 유통 채널 진출과 제품 경쟁력 강화에 집중한다는 방침이다.정원삼 관계자는 “서울 어워드 우수상품 선정은 제품의 품질과 브랜드 경쟁력을 공식적으로 인정받은 결과”라며 “앞으로도 소비자가 신뢰할 수 있는 홍삼 제품을 지속적으로 선보이고, 글로벌 시장에서도 경쟁력을 갖춘 건강식품 브랜드로 성장해 나갈 것”이라고 밝혔다.한편 (주)네이처가든은 홍삼 브랜드 정원삼을 중심으로 해외 바이어와의 협력을 확대하는 동시에, 대형 약국 체인 입점과 대형 할인마트 등 주요 유통 채널로부터 입점 제안을 받으며 시장 경쟁력을 높이고 있다.온라인뉴스팀