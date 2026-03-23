경제 [속보] 원달러 환율 1510원 넘어…17년여만에 최고 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/2026/03/23/20260323500045 URL 복사 댓글 0 황비웅 기자 수정 2026-03-23 09:58 입력 2026-03-23 09:57 이미지 확대 1,510원 넘은 원·달러 환율…17년만 최고 원달러 환율이 전 거래일 주간거래 종가(1500.6원)보다 4.3원 오른 1504.9원에 개장한 23일 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 지수가 표시 되고 있다. 뉴시스 23일 서울 외환시장에서 원·달러 환율이 장중 1510원을 넘어섰다. 이는 17년여 만에 최고치다. 황비웅 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 원·달러 환율이 장중 1510원을 넘어선 날은? 22일 23일