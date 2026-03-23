[속보] 원달러 환율 1510원 넘어…17년여만에 최고

이미지 확대 1,510원 넘은 원·달러 환율…17년만 최고 원달러 환율이 전 거래일 주간거래 종가(1500.6원)보다 4.3원 오른 1504.9원에 개장한 23일 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 지수가 표시 되고 있다. 뉴시스

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23일 서울 외환시장에서 원·달러 환율이 장중 1510원을 넘어섰다. 이는 17년여 만에 최고치다.황비웅 기자