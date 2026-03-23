제이탄, ‘인테라 에디션 펩타이드 보툴엑소 볼륨 에센스 프리미엄’ 리뉴얼 출시
수정 2026-03-24 09:00
입력 2026-03-24 09:00
(주)제이탄의 프리미엄 스킨케어 브랜드 인테라가 ‘인테라 에디션 펩타이드 보툴엑소 볼륨 에센스 프리미엄’을 리뉴얼 출시했다. 해당 제품은 기존 V.EDITION 라인에서 오랜 기간 사랑받아온 제품을 기반으로, 브랜드 이관 및 제품 리뉴얼과 함께 한층 더 업그레이드된 형태로 선보인 것이 특징이다.
‘인테라 에디션 펩타이드 보툴엑소 볼륨 에센스 프리미엄’은 특허받은 PTD 기술(특허 제10-0612673호)이 적용된 보툴리눔 펩타이드를 함유한 탄력 케어 에센스로, 피부에 에너지와 깊은 영양감을 전달해 보다 탄탄하고 밀도 있는 피부로 가꾸는 데 도움을 준다.
여기에 우유 엑소좀과 병풀 엑소좀을 더해 피부에 편안함을 주고 수분과 영양을 동시에 공급하며, 일상 속 피부 균형 관리에 도움을 준다. 또한 프랑스 세더마사의 보르피린(VOLUFILINE™), 매트릭실 3000(MATRIXYL® 3000), 아이디얼리프트(IDEALIFT™) 성분을 함유해 피부를 더욱 탄탄하고 매끄럽게 가꾸도록 돕는다.
제형에서도 차별점을 더했다. 쫀쫀한 탄성감의 버블 에센스 텍스처로, 도포 시 미세한 버블이 형성되며 피부에 부드럽게 밀착되고 빠르게 흡수되어 촉촉함과 탄탄함을 동시에 느낄 수 있도록 설계됐다.
(주)제이탄 관계자는 “오랜 기간 사랑받아 온 제품을 인테라 브랜드 철학에 맞게 재정비해 선보이게 됐다”며 “앞으로도 한 방울의 차이를 만드는 프리미엄 제품으로 고객 신뢰에 보답하겠다”고 밝혔다.
한편 (주)제이탄은 이번 리뉴얼 출시와 함께, 프리미엄 스킨케어 라인업 확대를 위해 ‘인테라 에디션 펩타이드 보툴엑소 크림 프리미엄’ 출시도 준비 중이다.
온라인뉴스팀
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